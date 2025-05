Revoluční ochrana proti krádeži. Android 16 v mobilech bude mít velký smysl

Android 16 přijde dříve než předchůdce. Nabídne nové rozhraní a bezpečnostní funkci s šifrovaným záznamem aktivit proti krádežím a útokům.

Android 16 a jeho nová funkce

Google letos vydá Android 16 výrazně dřív než současný Android 15 a dočkáme se spousty zajímavých novinek. Kromě výrazných změn v uživatelském rozhraní se Google více zaměří na bezpečnost a dodá svému systému další zajímavý bezpečnostní prvek.

Informace o něm přinesl web Android Authority a tato nová funkce naváže na aktuální prvky pro případ krádeže. Bude se jednat o speciální systém detekce narušení a zmínky o ní byly nalezeny v beta verzi služeb Google Play. Není to navíc poprvé, co se zmínky o této novince objevují.

V podstatě se bude jednat o velký přehled toho, co se na telefonu děje. Tento šifrovaný protokol nabídne záznam o systémových a síťových aktivitách, který si bude moct uživatel v případě jakékoliv podezřelé situace zkontrolovat a zjistit, co se na telefonu dělo.

Smartphone v ruce | foto: Unsplash

Velký přehled aktivity v telefonu

A co všechno bude tento bezpečnostní protokol sledovat? Uživatel v něm zjistí, zda se někdo nesnažil k telefonu připojit přes USB, dále instalaci aplikací, připojení příslušenství přes Bluetooth, nebo aktivitu probíhající na obrazovce uzamčení.

A to není vše, k dispozici budou také informace o Wi-Fi připojení a historie procházení. Pokud by se vám tedy někdo naboural klidně i vzdáleně do telefonu a snažil se do něj například nainstalovat nebezpečnou aplikaci, v tomto protokolu na to spolehlivě přijdete.

Tato data jsou samozřejmě velmi citlivá a proto budou šifrována, a to na úrovni end-to-end (koncové šifrování). Informace budou uloženy na Google Disk a přístup k nim bude mít jen uživatel, a to přes heslo ke Google účtu a k telefonu (biometrie nebo heslo / gesto / PIN).

Kdy Android 16 dorazí?

Nový Android 16 je již doslova za rohem a Google již finišuje jeho testování. Ostré sestavení by mělo dorazit v červnu a více informací o nové verzi tohoto systému se dozvíme na vývojářské konferenci Google I/O 2025, která se odehraje 20. května 2025.