Obří pokuta pro TikTok! EU zjistila, že společnost odesílá data Evropanů do Číny

TikTok porušil pravidla EU o ochraně dat. Ukládal informace na čínské servery a za to dostal pokutu přes půl miliardy eur. Má půl roku na nápravu.

TikTok musí zaplatit astronomickou pokutu

TikTok je jedna z nejpopulárnějších sociálních sítí na světě, a jelikož ji vlastní čínská společnost ByteDance, tak existují obavy o tom, že by aplikace mohla předávat citlivá uživatelská data Evropanů čínské vládě, což by bylo v rozporu s nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Irská vláda tuto problematiku začala nedávno šetřit a přišla se znepokojivým zjištěním.

Čínská sociální síť sice v minulosti ujišťovala EU o tom, že splňuje směrnice GDPR a všechna uživatelská data jsou uložena na evropských serverech, ale opak je pravdou. Irská vláda přišla na to, že část dat o evropských uživatelích TikToku se skutečně nachází na čínských serverech, což je v rozporu s nařízením o ochraně osobních dat.

Na toto zjištění se přišlo už letos v únoru, ale až nyní vystavila Evropská unie TikToku tučnou pokutu ve výši 530 milionů eur (13,2 miliardy korun). Spolu s pokutou bude muset ByteDance uvést své zpracování osobních údajů do souladu s GDPR a má na to 6 měsíců. Pokud tak neučiní, budou všechny přenosy dat společnosti do Číny pozastaveny, jak informuje Irská Komise pro ochranu dat.

TikTok

ByteDance není transparentní ohledně ukládání uživatelských dat

Více než 150 milionů Evropanů využívá TikTok a ByteDance není transparentní ohledně zpracování a ukládání uživatelských dat, takže existuje možnost, že se k datům může dostat čínská vláda nebo jiné společnosti. Mohou je tak využít k efektivnímu cílení kampaní na ovlivňování veřejného mínění Evropanů, což by znamenalo velký problém.

Pomocí TikToku tak může čínská vláda zlepšovat obraz Číny po celém světě, takže díky uživatelským datům znají ten nejlepší způsob. Ještě více problematická je aplikace Temu, jelikož do té uživatelé zadávají své adresy a údaje z kreditních karet a nikdo přesně neví, kdo všechno se k těmto citlivým údajům může dostat.

Pokud TikTok neuposlechne EU a nezačne být transparentní ohledně uživatelských dat, mohl by být jednoho dne na území Evropské unie úplně zakázán, podobně jak tomu mělo být v USA, kde se zákaz nakonec odložil, ale USA pořád vyžaduje, aby americká část TikToku byla vlastněna americkými firmami a data uživatelů byla uložena na území USA.