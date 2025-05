Co by na to řekl Jobs? Apple má mít brzy 6 verzí iPhonů, keynote rozdělí na dvě

Apple letos zachová tradiční premiéru iPhonů 17, ale příští rok plánuje velkou změnu. Řada iPhone 18 a skládací iPhone Fold změní uvádění novinek na trh.

Apple změní zažité pořádky

Letos na podzim se dočkáme nových iPhonů 17 a bude se jednat o standardní a zaběhlou premiéru s představením všech čtyři modelů. Kromě základního provedení se dočkáme vlajkové dvojice Pro / Pro Max a tenkého modelu Air, což určitě moc dobře víte. Pojďme ale přeskočit na další generaci, tedy iPhony 18, které dorazí příští rok.

Respektive příští rok by měla, dle informací serveru The Information, dorazit spíše jen polovina. To by znamenalo opravdu výrazný odklon od stávajících, zaběhlých zvyků a velkou roli v tom bude hrát největší novinka v rámci iPhonů za poslední zhruba dekádu. Ano, na mysli máme skládací iPhone s ohebným displejem.

O něm se spekuluje snad od doby, kdy se tyto telefony začaly ve větší míře objevovat a příští rok bychom se měli iPhonu Fold dočkat. Dá se předpokládat, že Apple tento segment pořádně nakopne a vystřelí ho ke hvězdám, a to navzdory faktu, že se bude jednat o pořádně drahý telefon a suverénně nejdražší iPhone všech dob.

Jak tedy bude vypadat premiéra iPhonů 18?

Dle nejnovější informací by měl Apple představit další generaci iPhonů s pořadovým číslem 18 nadvakrát. O tradiční, podzimní představení ochuzeni nebudeme a ta se odehraje v klasickém slotu, tedy v září. Na něm by měl Apple představit vlajkové modely iPhone 18 Pro a Pro Max, další generaci tenké verze Air a skládací iPhone Fold.

Základní iPhone 18 by pak měl dorazit, spolu s modelem iPhone 18e, tedy nástupcem aktuálního iPhonu 16e, na jaře 2027. Znamenalo by to tedy, že vlajkové modely by měly svou vlastní premiérovou akci a ty dostupnější zase svou. Tento krok by měl v první řadě snížit požadavky na výrobu, kterou Apple aktuálně navyšuje hlavně v Indii.

Rozložit premiéru pomůže snížit nároky na továrny a zefektivnit tak jejich provoz, což je určitě žádoucí věc. Skládací iPhone Fold bude pro Apple, respektive pro jeho výrobní továrny, určitě výzvou, protože to bude první skládačka s nakousnutým jablíčkem ve znaku a výroba tohoto typu telefonů je výrazně náročnější, než klasických modelů.

S čím iPhone Fold dorazí?

Původně se spekulovalo o tom, že první skládací iPhone bude mít podobu véčka, ale to se v poslední době mění. Aktuálně převládá názor, že první skládačka od Applu bude mít konstrukci otevírající se jako kniha s 5,5palcovým venkovním a 7,8palcovým vnitřním, ohebným displejem. iPhone Fold je rozhodně nejočekávanějším telefonem v segmentu.