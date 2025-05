Svět telefonů se může obrátit vzhůru nohama. Výrobci zvažuje odklon od Androidu

Kvůli napjatým vztahům s USA zvažují čínští výrobci telefony bez služeb Googlu. Chtějí mít vlastní systém a být připraveni na možné sankce.

Čínští výrobci se možná vykašlou na Android

Obchodní válka USA a Číny se za poslední měsíc velmi vyostřila a většina velkých čínských výrobců telefonů údajně uvažuje o vlastním operačním systému, který by mohl nahradit Android od Googlu. Panují totiž obavy, že by se v budoucnu mohla opakovat situace s firmou Huawei, na kterou krutě dopadly americké sankce a musela se stáhnout na čínský trh.

Huawei byl dokonce v roce 2018 druhým největším výrobcem smartphonů na světě a před ním byl pouze Samsung. Podobné ambice má v současnosti Xiaomi, Vivo, Oppo nebo OnePlus. Všechny tyto společnosti přemýšlejí o alternativě k Androidu, aby je případné sankce tolik nepoškodily a měly náskok ve vývoji vlastního softwaru.

Výrobci chtějí vsadit na podobné řešení jako Huawei, tedy Android bez jakýchkoliv Google služeb, takže by měly i alternativní obchod s aplikacemi nebo mapové podklady. Ani jeden z výrobců by tedy úplně neopustil Android, jen by měly k dispozici vlastní odnož tohoto systému, která není vázaná na Google, jak píše server XiaomiTime.

Xiaomi 15, přední strana | foto: Luboš Srb

Údajná spolupráce s Huawei

Dle spekulací výrobci uvažují o navázání spolupráce s Huawei, jelikož ten má jako jediný vlastní operační systém HarmonyOS. Společnosti by tak mohly získat přístup k aplikačnímu obchodu Huawei nebo k mapovým podkladům Petal Maps, což by nejvíce ocenili uživatelé mimo Čínu, jelikož v pevninské Číně využívají vlastní aplikační obchody, ale na globálních trzích je jen jediná možnost – Obchod Google Play.

Nadstavba HyperOS 3 od Xiaomi by měla nejspíše obsahovat první základy pro samostatný systém nezávislý na Google službách, jelikož Xiaomi je v současnosti třetím největším výrobcem telefonů na světě. Kdyby přišla sankce, tak by bez přípravy mohl dopadnout naprosto stejně jako před lety Huawei.

Pokud by největší čínští výrobci skutečně odešli od Androidu, jak ho dnes známe, mohly by najednou být na světě až jedna třetina telefonů, která neběží na Androidu s Google službami, což by výrazně oslabilo Android jako takový. Jenže většina uživatelů by nepřijala absenci aplikací od Google, protože všichni na západě na ně velmi spoléháme.