Přelomová baterie, kterou nebudeme nabíjet každý den? Tento mobil má eso v rukávu

Realme ukazuje, že baterie s extrémní kapacitou už nejsou jen vizí. Koncept přináší inovace, které mění pohled na výdrž i konstrukci telefonů.

Kapacita baterií v telefonech narůstá

Již před pár lety začali čínští výrobci pomalu přecházet na nový typ baterií a letos je to poprvé, co je to patrné opravdu razantně. Kapacita 5000 mAh, brána dříve jako standard, je ta tam a hranice se posunula o řekněme 1000 mAh dál, na 6000 mAh. Takovou, nebo i vyšší kapacitou, se může pochlubit velká část nových telefonů pocházejících z Číny.

A u ní to samozřejmě nekončí. Tak například Honor před pár týdny představil model s označením Power, který se chlubí baterií o velikosti 8000 mAh. Mezi standardně koncipovanými telefony se aktuálně jedná o nejvyšší kapacitu. Konkurence ale nespí a značka Realme by chtěla posunout hranice v tomto směru ještě dál.

Ani Realme není, co se kapacity baterií u svých telefonů týče, žádný troškař. Aktuální vlajkový model GT 7 Pro disponuje akumulátorem o velikosti 6500 mAh a jeho základní varianta pak nabízí rovnou baterii s velikostí 7200 mAh. Telefony Realme mají jedny z největších baterií na trhu a nejnovější koncept tomu nasazuje korunu.

Realme slibuje vyšší kapacitu baterie u telefonů | foto: Realme

Výdrž na prvním místě

Tento koncept je osazen baterií s kapacitou 10000 mAh, což už je opravdu úctyhodná velikost. I přes tuto kapacitu je ale telefon poměrně tenký a v pase má 8,5 mm, což jen o dvě desetinky víc než má iPhone 16 Pro Max s baterií o velikosti 4685 mAh. A podobně dobře je na tom i hmotnost konceptu.

Ta se totiž jen lehce přehoupla přes hranici 200 gramů, takže je lehčí než většina tradičních vlajkových telefonů s výrazně menšími akumulátory. Realme dosáhlo takto vysoké kapacity vysokým obsahem křemíku v baterii, který dosahuje až na 10 %, což by mělo být mezi aktuálními bateriemi nejvíce.

Energetická hustota tohoto akumulátoru čítá 887 Wh/l a na tomto konceptu je zajímavé i vnitřní uspořádání komponent. To bylo upraveno tak, aby bylo možné osadit takto velkou baterii a za zmínku stojí hlavně základní deska se šířkou pouhých 23,4 mm, což je aktuálně nejužší základní deska mezi telefony s Androidem.

Koncept, který zaujme

Dominantním prvkem tohoto zajímavého telefonu je samozřejmě ona baterie s kapacitou 10000 mAh, která je, díky průhlednému zadnímu krytu, vystavena na odiv. Koncept s sebou nese více než 60 mezinárodních patentů, a i když se do sériové výroby pravděpodobně nedostane, je evidentní, že Realme se chce za aspekt kapacity baterie zaměřit.