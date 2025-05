Skype už nespustíte: Microsoft zařízl program po 22 letech – co je náhradou?

Skype končí po 22 letech. Platforma, která změnila internetovou komunikaci, se dnes definitivně odmlčí. Microsoft ji nahrazuje aplikací Teams.

Konec jedné z velkých legend

Pokud jste nežili posledních 20 let někde mimo civilizaci, tak Skype určitě znáte. Legendární komunikační platforma vznikla před 22 lety a jednu dobu se jednalo o naprosté synonymum pro internetové volání. Skype byl tak rozšířený, že vznikl pojem „skypovat“.

Ten používá spousta uživatelů dodnes a značí obecné volání přes internet. Původně estonský projekt se dostal v roce 2011 pod křídla Microsoftu, který ho koupil za 8,5 miliardy dolarů a již dlouho se mluví o tom, že ho softwarový gigant postupně ukončí.

Funkci primárního komunikačního kanálu v rámci Microsoftu postupně přebral program Teams a Skype se smrsknul spíše na okrajovou záležitost, kterou používali jen pamětníci. Koncem února tohoto roku pak Microsoft oficiálně oznámil, že v květnu bude Skype zcela vypnut.

Logo Skype | foto: Microsoft

Skype definitivně končí právě dnes

Vypnutí Skypu naplánoval jeho provozovatel na dnešní den, tedy na 5. květen a dnes tedy nastane konec jedné velké éry. Jaké máte možnosti, pokud jste Skype používali až do samotného konce? Pokud chcete zůstat u Microsoftu, budete muset přejít na platformu Teams.

Ta je v základu také zdarma a přihlásíte se do ní přes své původní přihlašovací údaje, které jste používali na Skypu. Do programu Teams se vám automaticky přenesou všechny kontakty a také historie chatů. Svá data můžou uživatelé Skypu exportovat do roku 2026, poté budou smazána.

Mějte ale na paměti, že bezplatná verze Teams toho nabízí o něco méně než bezplatný Skype. Tak například skupinové videohovory jsou omezené na 60 minut a tato platforma také neumožňuje volání na čísla a SMS zprávy, jako uměl Skype s placenými kredity.

Více než dvě dekády úspěchu

Skype tedy nakonec strávil v technologickém světě celých 22 let, což je rozhodně velmi slušná vizitka. V dobách jeho největší slávy ho využívalo celosvětově zhruba 300 milionů uživatelů, přičemž toto číslo postupně kleslo na nějakých 36 milionů uživatelů.