Pokud máte na svém telefonu některý z těchto 50 PIN kódů, okamžitě jej změňte

Používáte jednoduchý PIN? Můžete být snadný cíl. Těchto 50 kódů hackeři zkouší jako první. Zkontrolujte ten svůj a raději ho urychleně změňte.

PIN jako tradiční prvek zabezpečení

I když by se mohlo zdát, že s příchodem biometrického zabezpečení klasickým číselným PIN kódům odzvonilo, není tomu tak. Naopak, pořád se těší vysoké popularitě a důležitosti. Je velmi pravděpodobné, že některou ze služeb, které používáte, máte zabezpečeno pomocí 4místného PIN kódu.

Nebo klidně i telefon, u kterého je PIN kód jednou z možností zabezpečení mimo biometrii. Tyto kódy jsou zkrátka všude kolem nás a zde nastává problém. Celosvětově nejpoužívanější kombinace čísel jsou tak populární, že proniknutí do nalezeného, nebo ukradeného telefonu by mohlo být snazší, než si myslíte.

Server ABC navštívil známý web Have I Been Pwned, na kterém si můžou uživatelé ověřit, zda nebyl jejich emailový účet napaden, a jeho specialisté podrobily analýze na 29 milionů PIN kódů. Výsledky jsou opravdu znepokojující, a to i přesto, že čtyřmístný PIN kód vytváří 10 000 možností kombinací.

Hacker | foto: Pixabay

PIN kódy, kterým se určitě vyhněte

Nejčastěji používané PIN kódy se ukázaly být jako neuvěřitelně populární a asi vás nepřekvapí, že tím nejpopulárnějším z nich je obligátní 1234. To je kombinace, kterou někdy a někde určitě použil prakticky každý z nás. Ten si vysloužil popularitu 9 %, což znamená, že ze zkoumané databáze ho používal jeden z deseti lidí.

S velkým odstupem se druhým nejpopulárnějším PIN kódem stala kombinaci 0000 (1,6 %) a za čtyřmi nulami se umístily čtyři jedničky (1111 – popularita 1,1 %). Populární jsou pak také roky narození a ze seznamu níže je evidentní, že se jedná o hojně používaný PIN kód u uživatelů narozených v roce 1986.

50 nejpopulárnějších PIN kódů:

1234 – popularita 9,0 % 0000 – popularita 1,6 % 1111 – popularita 1,1 % 1342 – popularita 0,6 % 1212 – popularita 0,4 % 2222 – popularita 0,3 % 4444 – popularita 0,3 % 1122 – popularita 0,3 % 1986 – popularita 0,3 % 2020 – popularita 0,3 % 7777 – popularita 0,3 % 5555 – popularita 0,3 % 1989 – popularita 0,3 % 9999 – popularita 0,2 % 6969 – popularita 0,2 % 2004 – popularita 0,2 % 1010 – popularita 0,2 % 4321 – popularita 0,2 % 6666 – popularita 0,2 % 1984 – popularita 0,2 % 1987 – popularita 0,2 % 1985 – popularita 0,2 % 8888 – popularita 0,2 % 2000 – popularita 0,2 % 1980 – popularita 0,2 % 1988 – popularita 0,2 % 1982 – popularita 0,2 % 2580 – popularita 0,2 % 1313 – popularita 0,2 % 1990 – popularita 0,2 % 1991 – popularita 0,2 % 1983 – popularita 0,2 % 1978 – popularita 0,2 % 1979 – popularita 0,2 % 1995 – popularita 0,2 % 1994 – popularita 0,2 % 1977 – popularita 0,2 % 1981 – popularita 0,2 % 3333 – popularita 0,2 % 1992 – popularita 0,2 % 1975 – popularita 0,2 % 2005 – popularita 0,2 % 1993 – popularita 0,2 % 1976 – popularita 0,2 % 1996 – popularita 0,2 % 2002 – popularita 0,2 % 1973 – popularita 0,2 % 2468 – popularita 0,2 % 1998 – popularita 0,1 % 1974 – popularita 0,1 %

Proč uživatelé volí zprofanované PIN kódy?

Odpověď na tuto otázku je velmi jednoduchá. Za používáním těchto snadno prolomitelných PIN kódů stojí obyčejná lenost. Uživatelé jsou zkrátka líní pamatovat si složitější kombinace a nechtějí zatěžovat své mozky. Ano, tyto jednoduché PIN kódy sice jen tak nezapomenou, ale výrazně usnadňují práci hackerům a podobným nekalým živlům.

zdroje: ABC, Have I Been Pwned