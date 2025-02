Pixel 9a nadchne výbavou i cenou. Apple to bude mít s iPhonem 16e hodně těžké

Hlavní konkurent iPhonu 16e, Google Pixel 9a, se blíží. Uniklé evropské ceny naznačují dostupnější alternativu, která může Applu výrazně zatopit.

Hlavní konkurent iPhonu 16e se blíží

Apple představil minulý týden očekávaný iPhone 16e, tedy jakousi vstupenku do světa telefonů kalifornského giganta. Hlavní konkurent tohoto nejlevnějšího nového iPhonu bude Pixel 9a od Googlu, jenž se dočká oficiální premiéry koncem března. Na internet nyní unikly jeho evropské ceny a přinesl je server Android Headlines.

Očekávaný Pixel 9a bude dostupný na většině evropský trhů, včetně toho našeho a předpokládané ceny unikly prozatím pro sedm konkrétních zemí. Ceny jsou velmi podobné, prakticky se od sebe neliší a je velmi pravděpodobné, že v celé Evropě bude tato dostupná novinka od Googlu stát stejně, respektive podobně.

Dobrou zprávou je, že by se cena od minulé generace neměla nijak lišit, a to by znamenalo velkou konkurenční výhodu oproti iPhonu 16e. Ten je totiž sice nejlevnější a tudíž i nejdostupnější nový iPhone, ale proti předchozímu modelu SE zdražil a cenově se pohybuje již ve vyšších patrech.

Uniklý render připravovaného Pixelu 9a | foto: Onleaks, Android Headlines

Google Pixel 9a – předpokládané ceny

Belgie: 549 euro – 128 GB, 649 euro – 256 GB

Francie: 549 euro – 128 GB, 649 euro – 256 GB

Německo: 549 euro – 128 GB, 649 euro – 256 GB

Irsko: 559 euro – 128 GB, 659 euro – 256 GB

Itálie: 549 euro – 128 GB, 649 euro – 256 GB

Španělsko: 549 euro – 128 GB, 649 euro – 256 GB

Velká Británie: 499 liber – 128 GB, 599 liber – 256 GB

Jaké budou ceny v Česku?

Kromě Irska, kde bude nový Pixel 9a o 10 euro dražší, by měly být ceny napříč Evropou shodné. Oněch 549 euro je po přepočtu zhruba 13 700 korun a verze s vyšší paměti by pak vycházela na 16 160 korun. U nás by ale ceny měly být trochu jiné, a pokud Google udrží stejnou cenovou politiku, bude stát Pixel 9a v tuzemsku 14 490 korun, respektive 15 990 korun ve verzi s pamětí 256 GB.

Co se týče přímého srovnání s iPhonem 16e jako hlavním konkurentem, tak ten u nás vyjde na 16 990 korun ve 128GB verzi a za 256GB model dají zájemci 19 990 korun. Dostupný Pixel by tak měl být výrazně dostupnější, což bude bezesporu jeho velká výhoda. Oficiální představení tohoto očekávaného telefonu by se mělo odehrát 19. března 2025.