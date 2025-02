Skvělý mobil pod 6 tisíc? U nového modelu Realme 7 Neo SE bych máloco vytknul

Realme 7 Neo SE je král poměru cena/výkon. Telefon nabízí prvky ve střední třídě nevídané, ať už jde o vyšší odolnost IP68/69, či parádní displej.

Telefon, který odolá větru i dešti

Značka Realme představila nový telefon s označením Neo 7 SE, který spadá do střední třídy a nabízí několik zajímavých prvků. Tím hlavním je zvýšená odolnost. Ta se v tomto segmentu samozřejmě již dávno vyskytuje, ale tato novinka nabízí nejvyšší stupeň krytí, tedy IP68/IP69, což rozhodně není úplně běžné.

Kromě tradiční ochrany proti prachu a vodě si tento telefon poradí i s tlakovou vodou, a to se určitě může hodit. Design je víceméně obyčejný, fotomodul má tvar obdélníku se zaoblenými rohy a jsou v něm umístěny dva objektivy. Na první pohled potěší tenký vnitřní rámeček displeje i vcelku kompaktní průstřel s čelní kamerkou. Snímač otisků je integrován v displeji.

Když už jsme u toho displeje, tak ten je postavený na OLED technologii, nabízí vysoké rozlišení 2780 × 1264 pixelů a dokonce LTPO technologii. To znamená, že umí přizpůsobit frekvenci zobrazenému obsahu (1 – 120 Hz) a rozhodně se nejedná o prvek, který by byl ve střední třídě typický. Za zmínku pak stojí i jas o maximální hodnotě až 6 000 nitů.

Realme 7 Neo SE | foto: Realme

Výkon, výdrž a fotoaparát

Pořádnou porci výkonu dodá telefonu Realme 7 Neo 7 SE procesor Dimensity 8400 Max a operační paměť může mít kapacitu 8, 12 nebo 16 GB RAM. U vnitřního úložiště je pak na výběr 256 či 512 GB. Výrobce nezanedbal ani chlazení, které se pyšní plochou 7 700 mm² a telefon by měl nabídnout příjemné teploty i ve vysoké herní zátěži.

Fotoaparát je pak relativně obyčejný a duální sestava nabízí rozlišení 50 + 8 Mpx, přičemž se jedná o kombinaci hlavního a ultra-širokoúhlého fotoaparátu. Primární objektiv je každopádně opticky stabilizovaný a čelní selfie kamerka nabízí rozlišení 16 Mpx. Nyní se můžeme přesunout k baterii, která bude jednou z hlavních zbraní této novinky.

Výrobce totiž sáhl po akumulátoru s obří kapacitou 7 000 mAh, což je mezi tradičními značkami nejvíc a můžeme se tak těšit na vskutku výbornou výdrž. Takto velký akumulátor samozřejmě potřebuje odpovídající nabíjení, aby jeho nabití netrvalo věčně a to naštěstí neschází. Drátové nabíjení má výkon 80 W a na nabití na 50 % kapacity zabere jen 23 minut.

Cena a dostupnost

Realme 7 Neo SE vstupuje do prodeje ve třech barevných verzích (černá, modrá a bílá) a aktuálně se prodává v Číně. Zda se dostane i na jiné trhy, to je prozatím ve hvězdách, ale vzhledem k výbornému poměru cena/výkon by si své fanoušky našel určitě i v Česku. Základní konfigurace této novinky (8 + 256 GB) stojí 1 799 jüanů (cca 5 890 korun bez DPH).