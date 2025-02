Film, který musíte vidět. Oppenheimer míří na Netflix

Filmový hit Oppenheimer z roku 2023 dorazí 21. března na Netflix. Můžete se těšit na strhující příběh, skvělé herecké obsazení a oceňovanou režii.

Trhák dorazí ve druhé polovině března

Filmový hit Oppenheimer z roku 2023 zažil v kinech obrovský úspěch a nyní konečně míří na streamovací platformy. Jeden z největších filmů posledních let ulovil Netflix, jenž titul do své knihovny zařadí už 21. března. Jestli bude k dispozici i český dabing není jisté, avšak minimálně titulky by chybět neměly.

Cenami ověnčený film

Téměř každý rok dorazí do kin film, o kterém se hovoří několik měsíců a je plný očekávání. V roce 2023 byl tímto filmem Oppenheimer, jenž vzbuzoval zájem svým hereckým obsazením, ale i režií, o kterou se postaral ostřílený Christopher Nolan. Velká očekávání následně film naplnil a sklidil úspěch u fanoušků ale i kritiků.

Úspěch filmu potvrzuje i prestižní ocenění Oscar, kterých Oppenheimer získal hned sedm. Jmenovitě si sošku film odnesl v sekcích hlavní herec, vedlejší role, hudba, kamera, střih, režie a nakonec i film. V kinech posléze snímek vydělal 950 milionů dolarů a stal se třetím nejvýdělečnějším filmem roku 2023.

Historický příběh o vývoji atomové bomby

Film Oppenheimer je životopisným dramatem, který sleduje životní příběh amerického teoretického fyzika J. Roberta Oppenheimera. Snímek ukazuje začátky akademického života hlavní postavy a příběh postupně schyluje ke druhé světové válce. V době, kdy ještě válka nebyla ani zdaleka rozhodnuta, probíhal na dálku jeden velmi důležitý souboj na poli vědy.

Souboj mezi Spojenými státy a Německem o to, kdo jako první sestrojí ničivou atomovou bombu. Díky tomu by jeden nebo druhý získal nejen strategickou ale i silovou převahu. V americe probíhal atomový výzkum pod jménem Projekt Manhattan a jedním z klíčových mužů byl právě Oppenheimer.

Pod velkým tlakem on a jeho tým pracoval na vývoji oné zbraně s potenciálem ihned ukončit válku. Atomová bomba byla nakonec dokončena a využita. Film ukazuje i profesní následky použití bomby a to, jak se tehdejší systém po ukončení projektu ke slavenému fyzikovi zachoval.

Největší hvězdy na jenom plátně

Jak už jsem zmínil, snímek Oppenheimer zaujal nejen svým příběhem, ale i svým slavným hereckým obsazením. Hlavní postavu ztvárnil Cillian Murphy, jehož mohou diváci znát například z úspěšného seriálu Peaky Blinders.

Jednu z velkých rolí si střihnul Robert Downey Jr známý z filmů Iron Man a hlavní ženskou postavu ztvárnila Emily Blunt známá například z hororové série Tiché místo. Z dalších velkých hereckých jmen je přítomen Matt Damon, Florenc Pugh nebo Casey Affleck.