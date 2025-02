iPhone 16e šokuje cenou. Existuje vůbec lepší mobil, který má takovou výbavu?

Levný iPhone je tu! Apple místo označení iPhone SE 4 zvolil výstižnější pojmenování iPhone 16e. Má brutální výkon a nízkou cenu. Nadchne vás?

iPhone 16e ve zkratce

Klíčové vlastnosti

Cena od 16 990 Kč

48Mpx fotoaparát + 2× optický zoom

Vysoký výkon (čipset A18)

Podpora AI (Apple Intelligence)

Hlavní nedostatky

Jen 60Hz displej

Chybí Dynamic Island

Nemá MagSafe

Nástupce řady iPhone SE

Americký technologický gigant před malým okamžikem světu představil nový levný iPhone. O něm se mluvilo už pěkných pár let a s ukončením prodeje modelové řady iPhone SE v Evropské unii kvůli jednotnému konektoru to celé vygradovalo a všem bylo víceméně jasné, že se začátkem roku 2025 musí nový iPhone s USB-C pro masy přijít.

Apple ovšem zahodil označení SE, takže řada skončila modelem iPhone SE 3 a očekávaný iPhone SE 4 nikdy nedorazí. Místo toho firma novinku pojmenovala iPhone 16e, neboť právě z nejnovější loňské řady přebírá některé komponenty, především výkonný čipset a podporu umělé inteligence Apple Intelligence, což má být hlavním lákadlem pro zákazníky.

Proč jde o klíčový produkt?

Apple má v nabídce hned několik iPhonů, ovšem žádný z nich nekombinuje nízkou cenu s podporou umělé inteligence. Starší iPhony, které vždy zastávaly tuto roli, a vzhledem k dlouhé uživatelské podpoře v podobě softwarových a bezpečnostních aktualizací i 7 let od vydání telefonu byly každým rokem levnější, teď prostě nemohly dostat AI kvůli nedostatečnému hardwaru.

iPhone 16e v ruce | foto: Apple

Design

Nový iPhone 16e vychází po designové stránce z iPhonu 14, který přišel před dvěma lety a tehdy ještě neexistoval Dynamic Island – nový ikonický prvek nejnovějších iPhonů, který zmenšil výřez na minimum a přidal mu nové funkce v rámci systému, což do té doby žádného výrobce mobilů nenapadlo.

Novinka od Applu má tedy klasický výřez, čímž se odlišuje od novějších generací. V něm však nechybí Face ID, tedy technologie pro rozpoznání obličeje a maximální zabezpečení smartphonu. Vzhled iPhonu 16e se podle mě povedl na jedničku. Konstrukce z leteckého hliníku je navíc odolná. Telefon splňuje normu IP68 pro voděodolnost, takže zvládne až 30 minut v hloubce do 6 metrů.

Potěšit může i odolné sklo displeje Ceramic Shield, USB-C, či akční tlačítko, které se nachází na levém boku vedle kláves pro ovládání hlasitosti. Tento prvek byl ještě donedávna vyhrazen pouze pro nejvyšší modelovou řadu Pro. Uživatel si může jednoduše nastavit, k čemu chce konfigurovatelné tlačítko využívat. Menším zklamáním je za mě dostupnost barev – pouze bílá a černá.

iPhone 16e | foto: Apple

Fotoaparát

Čekalo se, že svůj nový základní model iPhonu vybavení cupertinský výrobce jen jedinou čočkou fotoaparátu na zádech, ovšem nebyl by to Apple, kdyby to nenazval tak trochu jinak. Na produktové stránce společnost uvádí, že iPhone 16e má „Fotosoustavu 2 v 1“, což samozřejmě neznamená, že byste měli 2 senzory v 1 snímači, ale to, že můžete fotit na rozlišení 48 Mpx, nebo na 24 Mpx.

Fotoaparát u nového iPhonu 16e má tedy stejné rozlišení, jako ostatní nejnovější iPhony. Po stránce detailů by se tedy fotky nemusely až zas tolik lišit, nicméně zásadní zde je velikost snímače a další technické parametry, na které už společnost zůstává skoupá. Co se však musí Applu nechat, je možnost až 2× optického zoomu, či natáčení 4K video v Dolby Vision s kvalitnějším zvukem.

Fotoaparát telefonu iPhone 16e | foto: Apple

Specifikace – displej, výkon, paměť

Nejnovější iPhone 16e má 6,1″ Super Retina XDR displej typu OLED, což je oproti modelům řady iPhone SE další zásadní zlepšení, protože technologie OLED je mnohem lepší než LCD.

Co je ale ze všeho nejdůležitější, je brutální navýšení výkonu. Čipset A18 od Applu přišel teprve vloni u základního iPhonu 16 a teď jej dostává i nejlevnější model společnosti. Díky tomu je iPhone 16e až o 80 % rychlejší ve srovnání s iPhonem 11.

iPhone 16e | foto: Apple

Poznat byste to měli v uživatelském prostředí, kde bude vše létat jako z praku. Nejnovější systém iOS 18 má navíc i spoustu funkcí využívajících umělou inteligenci Apple Intelligence. A zde by to zkrátka bez výkonu nešlo.

Současně s tím jde ruku v ruce i efektivita. Nový iPhone 16e má být extra úsporný, díky modernějšímu procesoru (včetně Apple C1, prvnímu modemu od Applu pro připojení k mobilní síti), paměti, ale i OLED displeji, či systému iOS 18.

Potěšující může být i paměť, která v případě iPhonu 16e začíná na 126 GB a nikoliv na 64 GB, jak se ještě nedávno spekulovalo. I nejlevnější varianta levného iPhonu tedy bude dobře použitelná, aniž byste si museli přikupovat větší úložiště na cloudu.

iPhone 16e bílý | foto: Apple iPhone 16e černý | foto: Apple



Cena a dostupnost

iPhone 16e se bude prodávat v Česku za cenu od 16 990 Kč, a to v případě základní varianty se 128 GB úložiště. Za 256GB variantu zaplatíte 19 990 Kč a za nejvyšší 512GB verzi 25 990 Kč.

Pokud přemýšlíte o tom, jestli je nový iPhone 16e výhodnou koupí, tak se stačí podívat na to, za kolik se aktuálně prodává iPhone 14, ze kterého novinka konstrukčně vychází. Příplatek pouhé 2 tisíce je podle mě opodstatněný vzhledem k výkonnějším střevům, Apple Intelligence, či lepšímu fotoaparátu.

Oproti základnímu iPhonu 16 je model iPhone 16e dokonce o 7 tisíc levnější, což může být pro miliony potenciálních majitelů starších iPhonů poměrně lákavé, co říkáte?

iPhone 16e, barvy | foto: Apple

iPhone 16e – Cena všech variant v ČR

128 GB – 16 990 Kč

256 GB – 19 990 Kč

512 GB – 25 990 Kč

Předobjednávky začínají 21. února, prodej pak od 28. února. Na výběr je pouze mezi bílou a černou barvou.

iPhone 16e: specifikace