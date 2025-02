Mountfield láká na podezřele zlevněnou elektrokoloběžku. Dokážete odolat?

Levná elektrokoloběžka za neodolatelnou cenu. Mountfield zlevnil MTF City 1 o 51 % – nabízí dojezd 25 km, 350W motor a skládací konstrukci za 7 990 Kč.

Levná elektrokoloběžka za pár korun

Mountfield momentálně pořádá obří výprodej a některé věci v něm jsou o více než 50 % levnější, například elektrokoloběžka MTF City 1, která má nejen solidní výkon, ale i dojezd, který bohatě stačí do jakéhokoliv většího města, a je dokonce jednoduše skladovatelná a přenosná.

Koloběžku City 1 navrhla přímo společnost Mountfield. Disponuje nadprůměrně výkonným 350W předním elektromotorem, z něhož při výjezdu do kopce dostanete až 500 W. Koloběžka má mimo jiné skládací konstrukci, takže jde dobře přenášet a s přehledem ji zazimujete i do menšího sklepa.

Nebyla by to správná elektrokoloběžka, kdyby neměla svou vlastní mobilní aplikaci dostupnou pro Android i iOS. V ní si můžete zobrazit maximální dojezd, stav baterie a můžete si v ní nastavit i tempomat, který se bude hodit, pokud budete s koloběžkou překonávat několikakilometrové vzdálenosti.

Elektrokoloběžka MTF City 1 | foto: Mountfield

Velký dojezd a nízká hmotnost

MTF City 1 má kvalitní 7,5Ah (270 Wh) baterii s články od LG, takže ani po najetí stovek kilometrů neztratí velké množství své kapacity. Maximální dojezd je až 25 km a pomocí páčky akcelerátoru můžete jet rychlostí až 25 km/h. Aby jízda byla stabilní a bezpečná, má koloběžka 8,5palcové bezdušové pneumatiky a zadní bubnovou + přední elektrickou brzdu.

Velkou výhodou této koloběžky je její nízká hmotnost, jen 14 kg, a široká nášlapná deska, na níž nebudete mít při jízdě problém srovnat nohy tak, aby to bylo pohodlné. Ani jízdy v horších světelných podmínkách se bát nemusíte, protože na koloběžce najdete reflexními prvky a přední i zadní LED světlo.

Příjemným bonusem je certifikace IPX4, což je ochrana proti stříkající vodě, nemusíte se proto bát s koloběžkou vyrazit do lehkého deště. MTF City 1 zvládne fungovat v nízkých i velmi vysokých teplotách, a to od -10 do 40 °C, ale ideální je jezdit spíše v teplotách nad nulou, protože v nich tolik netrpí baterie.

Cena a dostupnost

Elektrokoloběžku MTF City 1 můžete aktuálně koupit v obří slevě 51 %. Její původní cena je 16 500 Kč, ale nyní ji můžete sehnat na stránkách Mountfieldu jen za 7 990 Kč, což je naprosto bezkonkurenční cena. Pokud vás koloběžka zaujala, na nic nečekejte, protože ve vybraných prodejnách je skladem už jen pár kusů.