Qualcomm prodlužuje podporu u vybraných mobilů na 8 let. Ale má to háček

Softwarová podpora se stává klíčovým faktorem při výběru telefonu. Výrobci včetně Googlu, Samsungu a Qualcommu prodlužují aktualizace až na 8 let.

Podpora nadevše

Zatímco v minulých letech softwarová podpora jednotlivých výrobců, až na výjimky, mírně pokulhávala, nyní je situace odlišná. Kromě Googlu se Samsungem zlepšují svou podporu takřka všichni výrobci, včetně těch čínských, a právě z podpory se stává jeden z nejdůležitějších aspektů při výběru nového telefonu.

Ostatně, k čemu je sebelepší mobil, když dostane třeba jen jednu, nebo dvě velké aktualizace a výrobce ho poté hodí přes palubu. Kromě udržování zabezpečení na aktuální úrovni znamená odpovídající podpora také přísun nových funkcí do telefonu. Ve světě Androidu jsou aktuálně v tomto směru nejlepší Google se Samsungem, kteří svým přístrojům nabízí 7 let aktualizací.

To platí pro vlajky, ale jihokorejský výrobce zabral i co se týče levnějších přístrojů a například nadcházející modely v rámci řady Galaxy A se dočkají podpory v délce 6 let. Jedná se zkrátka o čím dál důležitější aspekt a ví to i Qualcomm, americký výrobce procesorů. Ten se aktuálně spojil s Googlem a prodlužuje délku softwarové podpory značkám, které používají jeho čipsety.

Procesor Snapdragon 8s Gen 3 | foto: Qualcomm

Vlajky s podporou až 8 let?

U délky softwarové podpory nejde jen o samotné výrobce telefonů, ale právě i o poskytovatele hardwaru. Americký výrobce Qualcomm oficiálně ohlásil prodloužení podpory pro výrobce na 8 let, jenž používají jeho procesor Snapdragon 8 Elite, a také modely z nižší řady 7-series. Obě tyto platformy se nově můžou těšit na osmiletou podporu ze strany Qualcommu.

To samozřejmě automaticky neznamená, že stejně dlouhou podporu začnou nabízet i výrobci, ale Qualcomm jim takto dlouhou podporu své platformy dopřeje a bude záležet jen a jen na nich. Toto rozšíření na 8 let je rozhodně potěšující a bude zajímavé sledovat, kteří výrobci této pomoci využijí a prodlouží délku podpory u svých telefonů.

Díky spolupráci s Googlem bude toto rozšíření podpory pokrývat dalších pět generací procesorů, což je opět dobrá zpráva. Opět ale bude záležet čistě na výrobcích, zdali tuto skutečnost využijí, nicméně Qualcomm jim věci v tomto směru výrazně usnadní. Na rozšíření podpory mají nárok pouze ty přístroje, které na trh dorazily již s Androidem 15, a nevztahuje se na starší čipové sady.