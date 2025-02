Nejlepší AI na světě? Grok 3 odhalen, v testech poráží ChatGPT i Gemini od Googlu

Grok 3 od xAI přepisuje pravidla AI. Nový model s pokročilým uvažováním a obří výpočetní silou konkuruje ChatGPT, Gemini i DeepSeek.

Nový milník v umělé inteligenci

Grok 3 je tady a přepisuje pravidla hry! Společnost xAI, vedená Elonem Muskem, představila svůj nejnovější model umělé inteligence, který má ambici změnit svět chatbotů. S pokročilými schopnostmi uvažování a obrovským výpočetním výkonem chce Grok 3 konkurovat předním AI systémům, jako jsou ChatGPT od OpenAI, Gemini od Googlu nebo čínský DeepSeek. Musk ho označuje za „děsivě chytrý“ a tvrdí, že překonává současné standardy na trhu.

Grok 3 byl vyvinut s využitím superpočítače Colossus, který disponuje 200 000 GPU, což poskytlo desetkrát větší výpočetní výkon než jeho předchůdce, Grok 2. Tato obrovská výpočetní kapacita umožnila modelu analyzovat, porozumět a generovat odpovědi rychleji a přesněji než kdy dříve. Během demonstrace byl Grok 3 požádán, aby naplánoval cestu z planety Země na Mars a zpět, což ukázalo jeho schopnost řešit složité úkoly.

Novinkou u Grok 3 jsou dva režimy: „Think“ a „Big Brain“, které uživatelům umožňují lépe porozumět způsobu uvažování modelu. Zatímco „Think“ zobrazuje krok za krokem proces myšlení, „Big Brain“ je určen pro náročnější úkoly vyžadující vyšší výpočetní výkon. Společnost xAI rovněž představila funkci Deep Search, která zkracuje čas strávený hledáním informací online a poskytuje podrobné souhrny odpovědí s vysvětlením logiky modelu.

Podle benchmarků má být Grok 3 jedničkou mezi velkými jazykovými modely | foto: xAI

Překonává konkurenci v řadě parametrů

Společnost xAI tvrdí, že Grok 3 v interních testech překonává konkurenci, včetně modelů GPT-4o od OpenAI a DeepSeek V3, zejména v matematických a vědeckých úlohách. Výsledky benchmarkových testů, jako je AIME pro matematiku a GPQA zaměřený na fyziku, biologii a chemii, naznačují vyšší přesnost a efektivitu Grok 3. Další úspěch zaznamenal v Chatbot Areně, kde byl hodnocen uživateli na základě kvality generovaných odpovědí.

Grok 3 Reasoning a Grok 3 Mini Reasoning rozšiřují možnosti modelu o pokročilé schopnosti logického uvažování, podobně jako modely OpenAI o3-mini a DeepSeek R1. Tyto varianty se snaží minimalizovat chyby pomocí ověřování správnosti odpovědí před jejich poskytnutím. xAI tvrdí, že Grok 3 Reasoning překonává OpenAI o3-mini-high v klíčových testech, jako je AIME 2025, avšak tyto výsledky zatím čekají na nezávislé ověření.

V nadcházejících týdnech pak navíc xAI plánuje významné rozšíření funkcionalit Grok 3. Již brzy by měl model získat „hlasový režim“, který mu umožní synteticky generovat hlas. Následně bude Grok 3 dostupný prostřednictvím xAI enterprise API, což umožní firmám integrovat jeho schopnosti do vlastních aplikací. Společnost také oznámila, že v rámci své filozofie postupného zveřejňování kódu plánuje v následujících měsících uvolnit Grok 2 jako open-source poté, co se Grok 3 stane plně stabilním.

Cena a dostupnost

Grok 3 je dostupný pro předplatitele služby X Premium+ na platformě X, kde je součástí tarifu za 50 dolarů měsíčně. Další funkce budou dostupné v rámci nového předplatného SuperGrok, které stojí 30 dolarů měsíčně nebo 300 dolarů ročně. SuperGrok odemyká pokročilé schopnosti logického uvažování, rozšířený přístup k Deep Search dotazům a neomezenou generaci obrázků. Kromě platformy X lze Grok 3 používat také prostřednictvím samostatného webu grok.com a aplikací pro Android a iOS.