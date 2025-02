Na iPhonu si okamžitě změňte toto nastavení, jinak jste snadným terčem podvodu

NSA varuje před útoky na iPhony! Automatické Wi-Fi připojení i Bluetooth mohou být bezpečnostním rizikem. Ukážu vám, jak správně chránit svá data.

Nebezpečí útoků roste

Mobilní telefony jsou často plné našich nejosobnějších věcí a většina z nás v jejich podobě vlastně nosí celý svůj život v kapse. Není proto s podivem, že se na ně hackeři zaměřují čím dál víc a útok může přijít ze spousty míst, přes víceméně jakýkoliv kanál. Před útoky na majitele iPhonů nyní varuje agentura NSA, tedy americký bezpečnostní orgán.

Jedním z problémů a takovými otevřenými zadními dveřmi do nitra iPhonu může být jeho základní nastavení připojení k síti. Díky němu můžou útočníci získat snadný přístup k citlivým datům uživatelů, jako jsou samozřejmě hesla, bankovní informace, či fotografie. Poměrně snadným krokem ale můžete toto potenciální ohrožení snížit na minimum.

Příslovečné jádro pudla a pozvánka hackerů do vašeho telefonu se nachází v nastavení Wi-Fi, a to konkrétně ve funkci, přes kterou se telefon automaticky připojuje k dostupným známým sítím a hotspotům. Tato funkce je v základním nastavení iPhonů aktivní a uživatel tak kolem sebe a svého telefonu prakticky umisťuje červený terč.

Toto musíte mít nastavené u Wi-Fi na svém iPhonu | foto: Luboš Srb

Automatické připojení raději deaktivujte

Nastavení → Wi-Fi → Výzva pro připojení → Vypnuto

Nastavení → Wi-Fi → Připojení k hotspotu → Nikdy

Tato funkce vám sice ušetří nějaký ten čas, protože když dorazíte ke známé Wi-Fi síti, tak se vám telefon připojí automaticky a nemusíte to dělat ručně, ale pro jistotu ji deaktivujte. Nebezpečí s ní spojené jsou evidentní a pro hackery představuje toto automatické připojení víceméně pozvánku do vašeho telefon. Jak ji ale vypnout?

Je to velmi jednoduché. Namiřte do nastavení telefonu, poté do sekce Wi-Fi a u položky Výzva pro připojení zvolte možnost Vypnuto. To samé pak udělejte u Připojení k hotspotu a zde zase vyberte volbu Nikdy. Velmi dobrým způsobem ochrany je také prostě a jednoduše vypnout Wi-Fi přijímač na iPhonu v okamžiku, kdy opustíte svůj domov.

Americká NSA varujte i před Bluetooth modulem, který může taktéž fungovat jako otevřené dveře do telefonu. Přes aktivní Bluetooth se totiž uživatelé můžou stát oběťmi útoku BlueBorne, kdy umí hackeři převzít kompletní kontrolu nad iPhonem, a to bez jakékoliv interakce ze strany uživatele.

Odeberte všechny uložené Wi-Fi sítě

Dobrou prevencí před různými útoky je rozhodně i odstranění těch Wi-Fi sítí z telefonu, ke kterým se již nemáte v plánu připojit. To uděláte v nastavení Wi-Fi v telefonu, když kliknete na tlačítko Upravit v pravém horním rohu a po promazání pak stačí kliknout na Hotovo. Obecně buďte při přístupu k veřejným Wi-Fi sítím obezřetní, protože se můžete stát velmi snadno terčem útoku.