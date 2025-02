iPhony dostávají funkci podobnou „Circle to Search“ z Androidu. Má to ale háček

Google přináší vizuální vyhledávání na iPhony. Funkce využívá Google Lens a AI, dostupná je přes Google a Chrome. Umožňuje rychlé vyhledávání čehokoliv.

Google vylepšuje vizuální vyhledávání

Google přináší na iPhony jednu z nejoblíbenějších nových funkcí Androidu – Circle to Search. Nebo spíš něco, co se jí podobá. I když nová funkce umožňuje vizuální vyhledávání přímo z obrazovky, způsob aktivace a ovládání se na iOS liší. Google ji proto neoznačuje stejným názvem, ale její schopnosti jsou téměř identické. Uživatelé iPhonů tak konečně dostávají rychlý a jednoduchý způsob, jak vyhledávat informace o čemkoli, co se právě nachází na jejich displeji.

Zatímco na Androidu lze funkci aktivovat dlouhým stiskem navigační lišty nebo domovského tlačítka, na iPhonu je přístupná pouze prostřednictvím aplikací Google a Chrome. Google podle svého blogu přitom využil již existující integraci funkce Google Lens, která již dříve umožňovala uživatelům pořizovat fotografie nebo analyzovat snímky obrazovky. Tato omezení jsou pravděpodobně důsledkem rozdílů mezi operačními systémy a jejich integrací.

Nově je možné využít funkci „Vyhledat na této obrazovce“ přímo při prohlížení webu nebo sledování videí. Místo manuálního pořizování snímků obrazovky najdete novou zkratku v nabídce tří teček. Po jejím zvolení se obrazovka mírně zatmaví a zobrazí se výzva k „zakroužkování nebo klepnutí na libovolné místo pro vyhledání“. Kromě toho lze také zvýraznit text. Výsledky vyhledávání, včetně AI přehledů, se zobrazí ve spodní části obrazovky, přičemž webové stránky se otevřou v novém panelu.

Funkce Google Lens pro iOS | foto: Google

Google Lens využívá AI

Google vylepšil Google Lens pomocí pokročilých AI modelů, což uživatelům umožňuje získávat informace o unikátních nebo neobvyklých obrázcích bez nutnosti zadávat dodatečné dotazy. Například pokud narazíte na neznámý objekt, stačí jej vyfotit a Lens nabídne přehled s relevantními informacemi a odkazy na užitečné zdroje.

Díky těmto aktualizacím mají uživatelé iPhonů přístup k funkcím Google Lens, které byly dosud dostupné pouze na Androidu, což rozšiřuje možnosti vizuálního vyhledávání napříč platformami. Integrace Google Lens do aplikací na iPhonu tak představuje další krok ke sjednocení uživatelského zážitku napříč platformami.

Nové možnosti vizuálního vyhledávání umožňují rychle a efektivně identifikovat objekty, překládat text nebo získávat informace o produktech. Google Lens na iOS se tak stává výkonným nástrojem pro každodenní použití, ať už jde o rozpoznávání objektů, překlad textu nebo vyhledávání informací při nakupování či čtení článků. Jeho další vylepšení naznačují, že technologie AI budou hrát stále větší roli v běžném životě a usnadní rychlý přístup k relevantním informacím v jakékoli situaci.

Dostupnost

Nové rozšířené vizuální vyhledávání začíná Google uvolňovat tento týden pro „anglicky mluvící uživatele v zemích, kde jsou dostupné AI přehledy.“ Nejprve se funkce objeví v aplikaci Google na Androidu a iOS, než bude rozšířena do desktopové a mobilní verze prohlížeče Chrome. Čeští uživatelé si tak na novinku budou muset počkat, dokud Google nerozšíří podporu i na další jazyky, což zatím nebylo oficiálně potvrzeno.