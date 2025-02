iPhone 16e je předražený. Tenhle telefon s Androidem umí víc za méně peněz

Jak výhodný je nový iPhone 16e coby nejlevnější model od firmy Apple? Asi nejsem daleko od pravdy, když řeknu, že v říši Androidu dostanete mnohem víc.

Pořídit či nepořídit nový iPhone?

Nová generace cenově dostupného iPhonu, kterou dříve označoval SE, teď patří mezi hlavní iPhony a nový, odlehčený model dostal označení iPhone 16e. Jeho oficiální česká cena byla stanovena na 16 990 korun, což rozhodně není málo a mezi konkurencí to nebude mít snadné.

Jeho hlavním souputníkem se stane odlehčený Pixel 9a, ale ten ještě nedorazil. Za obdobně koncipovaný telefon nicméně můžeme považovat i Pixel 8, tedy referenční telefon od Googlu, který byl v roce 2023 na pozici základní vlajky. Nabízí podobné rozměry a oba tyto modely pojí i špičková podpora, u Pixelu 8 v podobě sedmi aktualizací systému.

Telefon Pixel 8 v základní konfiguraci 8 + 128 GB se dá v Česku sehnat aktuálně za 13 tisíc korun, takže čistě poměrem cena/výkon je Pixel výhodnější. A svého novějšího soupeře pokoří i v jiných aspektech, jako je třeba displej. Oba panely jsou postaveny na OLED technologii, ale Pixel má vyšší jas (2000 vs. 1200 nitů) i frekvenci (120 vs. 60 Hz).

iPhone 16e v ruce | foto: Apple

iPhone 16e boduje výkonem i rozměry

Nový iPhone 16e je o něco málo kompaktnější než Pixel 8, což je dáno nepatrně menším displejem (6,1 vs. 6,2 palce) a výraznější rozdíly najdeme hlavně v oblasti tloušťky a hmotnosti. Novinka z Cupertina je o 1,1 mm tenčí a o 20 gramů lehčí, což určitě nejsou zanedbatelné rozdíly a v ruce bude působit určitě o něco příjemněji.

V oblasti konstrukce si nemají tito konkurenti co vyčítat, oba se chlubí hliníkovým rámečkem a zvýšenou odolností IP68. V otázce výkonu je iPhone 16e s procesorem Apple A18 jasně na výši a Tensor G3, který pohání Pixel 8, na něj nemá sebemenší nárok. Takto vysoký výkon je důležitý hlavně kvůli AI, ale to je pro nás bohužel ne zcela validní argument.

I když Apple Intelligence dorazí v dubnu i do Evropy, český jazyk podporovat nebude a málokdo se bude pro iPhone 16e rozhodovat jen kvůli AI. V tomto směru je na tom lépe Pixel 8, který nabízí i u nás dostupnou sadu AI, která je poměrně použitelná a spolehlivá. V otázce nabíjení jsou na tom oba telefony stejně a oba výrobci uvádí nabití na 50 % kapacity za 30 minut.

Google Pixel 8 | foto: Ondřej Koníček

Jak jsou na tom fotoaparáty?

Hodnotit kvalitu fotoaparátu iPhonu 16e pochopitelně ještě nelze a to bude možné až poté, co se nám dostane do testu. Určitě bude fotit velmi dobře, ale výborným fotoaparátem jsou pověstné i Pixely a osmá generace má, oproti iPhonu, výhodu jednoho fotoaparátu navíc. Ano, iPhone 16e má na zádech jen jeden fotoaparát, což je v roce 2025 vskutku ojedinělé.

Určitě bude odvádět dobrou práci a Apple uvádí, že nabízí například 2× bezztrátový zoom, ale Pixel 8 má navíc ultra-širokoúhlý fotoaparát, který se prostě a jednoduše může hodit. Optickou stabilizaci a PDAF systém mají oba, ale referenční telefon od Googlu se může pochlubit laserovým ostřením a tipujeme, že bude o něco málo lepší a univerzálnější.

V otázce výdrže je to podobné, jako s fotoaparátem. Nikdo prozatím neví, kolik iPhone 16e na jedno nabití vydrží, a i když ho Apple v tomto směru chválí, porovnává ho například s iPhonem 11 z roku 2019. Na druhou stranu, Pixel 8 rozhodně není přeborník ve výdrži a je pravděpodobné, že nový iPhone horší nebude.

Fotoaparát telefonu iPhone 16e | foto: Apple

Dává iPhone 16e smysl?

Cena této novinky je vysoká a čistě z pohledu poměru cena/výkon nedává iPhone 16e moc podle mě moc velký smysl. Když sáhnete po Pixelu 8, nemálo ušetříte a získáte telefon s podobnou či lepší podporou, nebo solidní sadou AI.

Pokud vám ale jde vyloženě o výkon a máte v plánu používat Apple Intelligence i v angličtině, iPhone 16e je aktuálně nejlevnější vstupenka do tohoto světa. Nehledě na celém ekosystému Apple produktů, které prostě bez iPhonu nejde mít.