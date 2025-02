Microsoft představil převratný čip pro kvantové počítače. Změní náš svět?

Microsoft odhalil kvantový čip Majorana 1 s architekturou Topological Core. Má nízkou chybovost, škálovatelnost až na milion qubitů a extrémní chlazení.

Kvantové počítače se blíží

Microsoft se připojil ke Googlu a IBM v jejich snaze dokázat, že kvantová výpočetní technika je možná blíž než si myslíme. Technologický gigant představil nový kvantový procesor Majorana 1, který je jako první na světě postaven na architektuře Topological Core.

Od této architektury se očekává, že zprostředkuje kvantové počítače schopné řešit smysluplné problémy v rámci průmyslu ne v měřítku desetiletí, jak se často mluví, ale jednotek let. Tento čip je, jako první na světě, postaven na přelomovém typu materiálu známém jako povodit.

Vytvoření nové architektury a materiálu stálo Microsoft 17 let vývoje a čip Majorana 1 se může pochlubit spoustou zajímavostí. Není například o moc větší než klasické procesory do stolních počítačů, vejde se pohodlně do dlaně a k výpočtům používá částici zvanou Majorana.

Málo chybový a unikátní

Částici Majorana popsal v roce 1937 teoretický fyzik Ettore Majorana a materiál topovodič, který Microsoft vyvinul, může tuto částici nejenom pozorovat, ale i ovládat. Tím se vytvoří spolehlivější a lépe škálovatelné qubity, které jsou hlavním stavebním kamenem kvantových počítačů.

Sedmnáctiletý vývoj je nejdelší v historii Microsoftu a čip Majorana 1 by mohl ukázat novou cestu, jakým bude probíhat další kvantový vývoj. Procesor obsahuje osm topologických qubitů, nicméně mluví se o škálovatelnosti až na jeden milion.

Jeden čip s milionem qubitů by mohl provádět mnohem přesnější simulace a postarat se o průlomy v medicíně či materiálové vědě. Jak to tak vypadá, budoucnost kvantových počítačů se jeví v opravdu dobrém světle a již brzy bychom mohli být svědky velkých věcí.

Chladnější než vesmír

Kvantový procesor Majorana 1 je součástí ekosystému a je uložený v kryogenním zařízení s nepřetržitým chlazením, které udržuje jeho qubity v nižší teplotě než jaká panuje ve vesmíru (–270 °C). Procesor obsahuje také softwarový balíček, který lze integrovat s umělou inteligencí a klasickými počítači.