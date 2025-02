Prolezli jsme temná zákoutí internetu. Zde je 20 nejlepších stránek Dark Webu

Dark Web odkazy 2025 vedou do skryté části internetu, kam se dostanete přes TOR. Nabízí anonymitu, ale i rizika. Jaké linky byste měli znát?

Co je vlastně Dark Web?

Pojem Dark Web se poprvé objevil ve společnosti v roce 2009, nicméně přesný rok vzniku tohoto temného zákoutí klasického internetu je neznámé. Jedná se ne úplně snadno dosažitelnou část internetu, kterou klasické vyhledávače neindexují a dostat se do ní je možné jen prostřednictvím speciálního softwaru. Víte, jaké jsou nejpopulárnější stránky Dark Webu aktuálně v roce 2025?

I přesto, že můžete na Dark Webu sehnat všechno možné, včetně nelegálního zboží či služeb, tato oblast internetu je zcela legální. Její hlavní předností není v možnosti najmout si například nájemného zabijáka na otravného šéfa, ale v tom, že na něm vystupujete pod rouškou naprosté anonymity. Což se o klasickém internetu pochopitelně prohlásit nedá.

To, že výrazně vyšší úroveň anonymity tak nějak automaticky nahrává nekalé a ilegální činnosti, to už je věc druhá. Najdete na něm samozřejmě i zcela neškodné věci, ale na druhou stranu se v temných zákoutí internetu odehrávají například obchody se zbraněmi, narkotiky nebo je v něm k objevení škodlivý obsah jako necenzurované záběry z teroristických akcí.

Dark web je temná oblast internetu | foto: Kaspersky

Jak se na Dark Web dostat?

Vzhledem k tomu, že obsah z Dark Webu klasické prohlížeče neindexují, na Chrome nebo Firefox můžete rovnou zapomenout. Nejběžnější přístup do této oblasti je přes software TOR (The Onion Router), což je prohlížeč se schopností otevírat stránky s koncovkou .onion, která značí právě stránky umístěné na Dark Webu.

Nejoblíbenější stránky temných zákoutí internetu

DuckDuckGo

V nadsázce by se dalo říct, že se jedná o Google pro Dark Web. Velmi populární prohlížeč se schopností otevírat stránky s koncovkou .onion, který staví na vysoké úrovni soukromí. Nesleduje vaši historii ani žádná jiná data, takže nenabízí personalizované výsledky (link).

Hidden Wiki

Skrytá Wikipedie je jakýmsi hubem, který shromažďuje ty nejdůležitější a nejpopulárnější stránky v hlubinách temného internetu. Celkově se jedná o velmi komplexní seznam odkazů na různé stránky, ačkoliv ne všechny jsou funkční a ne všechny jsou také bezpečné. Rozhodně si dejte pozor, na co klikáte (link).

Facebook

Ano, je to překvapení, ale i Facebook má svou .onion variantu na Dark webu. Přes tuto verzi je možné vytvořit si zcela anonymní účet a zároveň lze ke službě jako takové přistupovat i v místech, kde není povolena nebo je cenzurována (link).

SecureDrop

Tato stránka je oblíbená hlavně mezi novinářskou komunitou, a to primárně kvůli anonymitě. Novináři zde můžou volně komunikovat se svými zdroji, a to bez odhalení identity jedné či druhé strany. Tuto platformu používá k přijímání důvěrných informací spousta zpravodajských webů (link).

ZeroBin

Jedná se o velmi užitečnou stánku, která umožňuje odesílání zašifrovaného textu vašim kontaktům. A to není vše, zprávy mají funkci automatického zničení, takže nikdo, ale opravdu nikdo (ani servery služby) nebudou mít sebemenší povědomí o tom, co jste komu poslali (link).

Další populární stránky

Vstup jen na vlastní nebezpečí

Brouzdat po Dark Webu není samo o sobě nebezpečné, nicméně vstup do temného zákoutí internetu je rozhodně na vlastní nebezpečí a na zvážení každého z nás. Z neškodného obsahu je to jen kousek k závadným věcem a nezkušený uživatel by se mohl snadno zamotat do nějaké nelegální činnosti.

Navíc je velmi snadné si z útrob Dark Webu přitáhnout do počítače nezvaného hosta v podobě například malwaru či trojského koně, protože se v něm ve velkém shromažďují kyberzločinci.