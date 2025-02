Apple AirTag 2 – Kdy vyjde a co čekat od nové generace šikovného lokátoru?

Apple chystá druhou generaci AirTagu. Novinka dorazí na jaře 2025 a přinese vylepšený dosah Bluetooth, nový čip a lepší ochranu soukromí.

Apple AirTag 2. generace se blíží

Chytrý lokátor Apple AirTag představila kalifornská společnost 20. dubna 2021 a prakticky ihned se stal oblíbeným doplňkem Apple uživatelů. AirTag využívá technologii Bluetooth a Ultra Wideband k lokalizování ztracení předmětů a funguje i v síti Najít. Téměř čtyři roky ale Apple produkt neaktualizoval, což se podle úniků stane letos.

Již v dřívějších zprávách se spolehlivý zdroj Mark Gurman zmínil, že AirTag 2. generace bude uveden na jaře roku 2025. Tuto informaci nyní skrze síť X potvrzuje uživatel @Kostuami_Ito, jenž k této informaci přidal bližší časový rámec představení produktu.

Podle něj by měl Apple AirTag 2 dorazit buďto v květnu nebo červnu. Dost možná ale tento chytrý lokátor nebude jediným produktem americké značky, který zažije jarní premiéru. Společně s ním by dle úniků mohla dorazit i sluchátka Apple AirPods Pro 3 a chytrý reproduktor HomePod.

Apple AirTag | foto: Macitynet

Co nabídne Apple AirTag 2?

Již první generace lokátoru AirTag nabídla propracované funkce a uživatelé oceňují i jednoduchost používání. Přesto má ale Apple prostor pro vylepšení a nová generace se dočká několika změn. Především by měl být vylepšen dosah připojení skrze Bluetooth, které aktuálně dosahuje zhruba 10 až 15 metrů.

Z dalších vylepšení dostane AirTag 2 modernější čip a vylepšenou ochranu osobních údajů. Úniky jsou ale zatím skoupé v otázce designu a není jisté, jestli Apple hodlá nový AirTag přepracovat, nebo využije zažitý design a jen obmění vnitřnosti. Cena se očekává podobná jako u původní generace. V USA stojí AirTag 29 dolarů a na našem trhu v oficiálním e-shopu Applu vyjde lokátor na 890 korun.

Pokud se podíváme na zbylé dva produkty figurující v nedávných únicích, tak je poměrně nepravděpodobné, že by Apple představil sluchátka AirPods Pro 3 už na jaře a premiéra se očekává až v září společně s novými iPhony. Oproti tomu HomePod by ale skutečně na jaře dorazit mohl. V podobném období vyjde i iOS 18.5 s vylepšenou Siri a Apple Intelligence, což by HomePod mohl dokonale využít.