Kamera na prvním místě? iPhone 17 Pro bude natáčet výrazně lepší videa

Nový iPhone 17 přinese zásadní vylepšení videa i fotoaparátů. Apple chystá Pro mode, lepší stabilizaci a nový design kamerového modulu.

Nový iPhone bude ultimátní videokamera

Představení nových iPhonů 17 je sice ještě daleko, ale už teď unikají první střípky informací o tom, jaké novinky nová generace jablečných telefonů přinese. Podle spolehlivého informátora Marka Gurmana Apple letos pořádně zapracuje na kamerách, a to hlavně v oblasti nahrávání videa.

Žádné nové funkce sice zatím odhaleny nebyly, ale je téměř jisté, že Apple do nových iPhonů integruje Pro mode pro videa, což tvůrcům umožní jednodušší tvorbu videí a jejich následnou úpravu. Vylepšena nejspíše bude i stabilizace, kterou už teď mají iPhony špičkovou.

Android konkurenti Apple téměř dohnaly, pokud jde o kvalitu pořízených videí, a to je nejspíše důvod, proč chce letos kalifornský gigant pořádně zapracovat na nahrávání videa, aby konkurenci opět pořádně předehnal. iPhone je totiž dlouholetým králem v nahrávání videí, ale pokud by se Apple nesnažil, tak letos by o tento titul mohl přijít.

Takto bude nejspíše vypadat nový modul fotoaparátů u iPhone 17 Pro | foto: FPT

Lepší fotoaparáty s přepracovaným designem

Apple nejspíše u Pro modelů alespoň mírně vylepší všechny senzory, ale největších změn se dočká 5x teleobjektiv, ten totiž dostane 48Mpx senzor, takže iPhone už by tolik nemusel zaostávat za čínskou konkurencí v dalekosáhlém zoomu. Otázkou zůstává, jak velký senzor společnost zvolí, protože konkurence nasazuje téměř jednopalcové snímače.

Po mnoha letech se značně změní design modulu s fotoaparáty, ten by měl nově být roztažen po celé šířce horní strany zad telefonu, podobně jak tomu je u telefonů Pixel od Google. Všechny tři fotoaparáty včetně LED blesku a Lidar senzoru tedy budou schovány ve velkém obdélníkovém modulu.

Samotný modul by měl mít zaoblené hrany, ani neškrábal do ruky, ani nezachytával tolik nečistot. Letos iPhone 17 Pro a Pro Max bude mít celkem tři 48Mpx kamery, takže žádný senzor nebude znatelně horší, což bylo hodně znát u teleobjektivu, jelikož 12 Mpx je v době 200Mpx teleobjektivů zkrátka málo.

Apple letos představí nejtenčí iPhone

iPhone 16 Plus je posledním modelem této řady, protože jej Apple nahradí svým nejtenčím telefonem iPhone 17 Air. Důvod konce Plus varianty je jasný – nebyl o něj zkrátka zájem a Apple vsází na to, že pro dost lidí bude atraktivnější rekordně tenký telefon než jen zvětšená varianta základního modelu.