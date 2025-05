Našli jsme v parádní akci obří 65″ televizi. Je teď o 6 tisíc levnější

Našli jsme skvěle vybavenou 65” chytrou televizi s 4K rozlišením, kterou teď pořídíte ve výrazné slevě. Ušetříte přes 6 000 Kč a získáte prémiový obraz.

Nejlepší 65″ televize za 15 tisíc?

Televize s velkou úhlopříčkou obvykle nejsou levnou záležitostí, a pokud ano, mají obvykle nekvalitní panel nebo zastaralý operační systém. Naštěstí se na internetu občas objeví i takové modely, které výrobce výrazně zlevnil, a můžete tak ušetřit i jednu třetinu pořizovací ceny. Jedním takovým je nedávno zlevněná televize s 4K rozlišením a vysokou obnovovací frekvencí.

Televize TCL 65C75B je v současnosti o 6 210 korun levnější a s touto slevou se dostanete na skvělou pořizovací cenu jen 15 776 Kč. Skladem je na několika prověřených českých e-shopech, například ji pořídíte přes Allegro. Společnost TCL není v Evropě tolik známá, přitom se jedná o giganta s 13,9% podílem na trhu. Před ním je pouze Samsung s 16,9% podílem.

Zlevněný model od TCL nadchne především 65palcovým 4K panelem s podporou technologií Quantum Dot. Ta umožňuje zobrazovat věrné barvy a zároveň dokáže ty méně výrazné trochu vytáhnout, aby i jinak poměrně nudná scéna vypadala dynamicky. Rámečky okolo panelu jsou navíc velmi úzké, takže televize působí prémiovějším dojmem.

Televize TCL 65C75B | foto: TCL

Multimediální centrum s funkcemi pro hráče

Televizi pohání operační systém Google TV, proto máte přístup k aplikačnímu obchodu Google Play a i Google Asistentovi, kterého v budoucnu nahradí Gemini. Do zařízení si tak můžete nainstalovat téměř jakoukoliv aplikaci včetně podporovaných her. Velkou výhodou této platformy je i to, že systém i aplikace budou pravidelně dostávat aktualizace s novými funkcemi bez nutnosti dlouhého čekání.

TCL 65C75B podporuje HDR 10+, Dolby Vision IQ a HDR Pro pro vylepšení podporovaného obrazu a hráči ocení nadprůměrně vysokou obnovovací frekvenci 144 Hz. Televizi můžete připojit ke konzoli nebo stolnímu počítači a užít si hraní na pořádně velké obrazovce. Vysokou obnovovací frekvenci nejvíce oceníte u stříleček, kde se každý snímek navíc počítá.

Zařízení má vlastní herní režim Game Master Pro 3.0, který sníží odezvu na minimum a odemkne podporu pro variabilní snímkovou frekvenci v podání technologie AMD FreeSync Premium. Vzhledem k tomu, že jde o model s velkou úhlopříčkou, zde nechybí ani poměrně výkonná sestava reproduktorů s výkonem 45 W s podporou Dolby Atmos. V této ceně se jedná o jednu z nejlepších televizí na trhu a ať už hledáte novou televizi do obýváku, nebo velký monitor k PC, tento model zvládne obojí.

Cena a dostupnost

Televize TCL 65C75B je nyní dostupná za výhodnou cenu 15 776 Kč, což je sleva přes 6 000 Kč. Zakoupit ji lze u ověřených českých e-shopů, například na Allegro. Za tuto cenu patří mezi nejlépe vybavené modely s velkou úhlopříčkou na trhu.