Samsung Galaxy Z Fold 7 v obřím úniku. O nové skládačce už víme téměř vše

Samsung chystá Galaxy Z Fold 7 s tenčí konstrukcí a většími displeji. Design zůstane téměř stejný, ale výkon vylepší čip Snapdragon 8 Gen Elite.

Nový Galaxy Z Fold 7 se vybarvuje

Samsung usilovně připravuje další generaci své skládačky Galaxy Z Fold, a to v pořadí již sedmou. Jihokorejský gigant, který stál u zrodu tohoto segmentu, ztrácí v této kategorii mírně půdu pod nohama, a to hlavně kvůli dravé konkurenci z Číny. Ta ho zcela předběhla hlavně co se týče konstrukce, kterou nabízí výrazně tenčí.

Není tedy s podivem, že se u nové generace očekávají v tomto směru výrazné změny a první rendery od známého informátora OnLeaks je odhalují, jak uvádí Android Headlines. Aktuálně nejtenčí skládačkou od Samsung je model Fold SE, který má v pase 4,9 mm v otevřeném a 10,6 mm v uzavřeném stavu. Pokud aktuální rendery nelžou, Galaxy Z Fold 7 ho v tomto ohledu překoná.

Dle výše zmíněného informátora bude mít konstrukce této nové skládačky tloušťku 4,5 mm v otevřeném a 9,5 mm v uzavřeném stavu. Na konkurenci to pořád nestačí (Oppo Find N5 má v pase 4,2 mm, respektive 8,9 mm), ale rozhodně je to výrazná změna k lepšímu. V oněch 9,5 mm je navíc započítán i fotomodul, bez než by se měla tloušťka pohybovat okolo 9 mm.

Neoficiální render telefonu Samsung Galaxy Z Fold 7 | foto: Onleaks

Design beze změn

Jak to tak vypadá, v oblasti designu se žádných zásadních změn nedočkáme a i nový Fold 7 nabídne vertikálně orientovaný fotoaparát s objektivy uloženými v malé, podlouhlé platformě. Rámečky okolo displeje by ale měly být o něco tenčí a méně výrazný bude určitě i předěl mezi oběma polovinami vnitřního, skládacího displeje.

Velké změny se ale očekávají u displejů a jak venkovní, krycí, tak vnitřní, by měly oproti aktuálnímu Foldu 6 výrazně narůst. Venkovní údajně nabídne velikost 6,5 palce (+ 0,2 palce) a vnitřní pak 8,2 palce (+ 0,6 palce), což by byly v obou případech jedny z největších panelů v segmentu, v případě vnitřního dokonce ten úplně největší.

Rozměry nového Foldu 7 by měly čítat 158,4 × 143,1 × 4,5 mm, takže bude výrazně širší než předchůdce. O jeho pohon se s největší pravděpodobností postará čipset Snapdragon 8 Gen Elite for Galaxy, který využívají i aktuální vlajky Galaxy S25 a jediný prvek, který trochu zavání zklamáním, je baterie. Proklamovaná kapacita 4400 mAh je na rok 2025 zkrátka nedostatečná.

Fotoaparát a datum premiéry

V rychlosti zmíníme i fotoaparát, který by se měl dočkat vítaného zlepšení na pozici hlavního objektivu. Ten pravděpodobně dostane čip s rozlišením 200 Mpx, ačkoliv zbytek sestavy zůstane stejný a nabídne rozlišení 12 + 10 Mpx. Přesné datum premiéry modelu Galaxy Z Fold 7 ještě není známé, ale představení by mělo proběhnout v červenci, spolu s véčkem Flip 7.