Realme láká na nový „ultra“ mobil. Má mít fotoaparát s gigantickým snímačem

Realme se vrací na globální trhy s novou řadou Realme 14 a fotomobilem Ultra. Premiéra proběhne na MWC 2025, kde značka ukáže své ambiciózní novinky.

Realme se vrací na scénu

Čínské Realme se před pár lety snažilo vzít globální trhy útokem, ale něco se pokazilo a firma se na čas stáhla prakticky kompletně do své domoviny. V poslední době se ale snaží o návrat a posílá své telefony na globální trhy, a to často i do Česka. Firma bude vystavovat i na nadcházejícím veletrhu MWC 2025 v Barceloně, kde uvede na světové trhy řadu Realme 14.

A rozhodně nezůstane jen u ní. Opět rostoucí čínská značka má v plánu představit na této největší mobilní události sezóny nový telefon zaměřený na fotografování, který nabídne pokročilý hardware inspirovaný DSLR fotoaparáty. V teaseru láká Realme na telefon s přídomkem Ultra, což by značilo nejvýše postavený přístroj v nabídce značky.

Hlavní zbraní této novinky má být ultra velký snímač a optický teleobjektiv, díky čemuž se máme těšit na zcela novou úroveň fotografií. Firma uvádí, že tento model bude využívat snímač větší než většina současných vlajek, což naznačuje přítomnost fotočipu s plochou jednoho palce. Ten několik vlajkových telefonů využívá, ale zdaleka ne všechny.

Realme 14 Ultra a jeho fotoaparát | foto: Realme

Portréty jako od profesionála

Testování fotografických schopností tohoto nového, ještě nepředstaveného telefonu ukázalo hlavně výrazné zlepšení v oblasti portrétního fotografování a snímků při slabém osvětlení. Vypadá to, že se máme na co těšit a že to Realme myslí s tímto fotomobilem vážně. Uvidíme, jakou další výbavu mimo fotoaparát nabídne.

Mimo tento počin se dočkáme i již zmíněného uvedení řady Realme 14 na globální trhy a vypadá to, že dorazí model 14 Pro. Ten boduje kombinací stylového designu s příkladnou odolností dle norem IP68/IP69 a MIL-STD-810H. Ve střední třídě se jedná o jeden z nejodolnějších telefonů a zaujme například i 120 Hz OLED displejem.

Nabízí také jeden vpravdě ojedinělý prvek, a to schopnost změnit barvu zadní části podle chladu. Jedná se o první telefon na světě, který s touto technologií přišel a za zmínku pak určitě stojí i baterie s obří kapacitou 6000 mAh, která zaručí nadstandardní výdrž. Duální fotoaparát telefonu disponuje rozlišením 50 + 2 Mpx a neschází mu optická stabilizace.

Premiéra za rohem

Realme své očekávané novinky představí na veletrhu MWC 2025 a stane se tak 3. března, tedy za necelý týden. Spolu s avizovaným fotomobilem a modelem Realme 14 Pro dorazí pravděpodobně i verze Pro+ a vypadá to tedy, že se máme opravdu na co těšit.