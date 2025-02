Mobily v EU dostanou energetický štítek. Zákazníkům to pomůže s výběrem

Od června 2025 budou muset nové telefony a tablety nést energetický štítek s údaji o baterii, spotřebě i opravitelnosti. Prodlouží to jejich životnost?

Nové štítky usnadní výběr telefonu

Už od 20. června 2025 by měla vejít v platnost nová legislativa EU, která nařizuje, aby všechny nově představené telefony a tablety měly energetický štítek, který bude obsahovat pro nás uživatele poměrně užitečné informace, jako jsou životnost baterie, spotřeba, odolnost vůči vodě a prachu nebo dokonce zhodnocení odolnosti v rámci pádů.

Nařízení ale platí pouze pro elektroniku představenou až po 20. červnu 2025, takže zpětně tyto štítky EU vymáhat nebude. Hlavním cílem nové legislativy není jen zpřehlednění prezentace informací spotřebitelům, ale i to, aby zařízení zůstalo v oběhu co nejdéle, než je bude nutné vyměnit.

Všechny telefony a tablety budou muset nově obsahovat baterie, které zvládnou udržet 80 % kapacity minimálně na 800 nabíjecích cyklů, což znemožní výrobcům cíleně integrovat horší baterie, aby spotřebitel musel častěji kupovat nový telefon. Velké změny se odehrají i v rámci oprav a záruky.

Takto bude vypadat energetický štítek pro telefony | foto: Canalys

Záruka dlouholeté opravitelnosti elektroniky

Výrobce bude muset nově zvládnout dodat náhradní díly na opravu do doby od 5 do 10 dnů, takže se mohou znatelně zkrátit doby oprav smartphonů. Navíc tato garance bude platit po dobu 7 let od ukončení prodeje konkrétní elektroniky, tudíž i například 10 let starý telefon bude mít garanci rychlejší opravy.

Štítky budou také hodnotit, jak náročné je telefon nebo tablet opravit, což je vlastně informace, kterou jsme si dosud museli zjišťovat z rozborových videí na YouTube (např. kanál JerryRigEverything). Nově ji zjistíme ještě před nákupem, hned v den vydání konkrétního zařízení, což může značně zjednodušit výběr pro uživatele, kteří chtějí telefon co nejdéle.

Z pohledu nás spotřebitelů je tato relativně velká změna velice vítaná a vlastně uškodí nejvíce jen těm společnostem, které šetří tam, kde nemají, a pouštějí na trh elektroniku s nekvalitními součástkami a se špatnou dostupností náhradních dílů. Což už díky novému nařízení EU nebude možné a výrobci budou více motivovaní snažit se prodloužit životnost všech tabletů a telefonů.