Mobily nové řady Nothing Phone (3a) zaujmou nejen designem, ale i fotoaparáty

Nothing Phone (2a) | foto: Nothing

Nothing chystá premiéru modelů Phone (3a) a (3a) Pro. Nové telefony postupně poodhaluje, premiéra se uskuteční 4. března. Co všechno už víme?

Nothing se připravuje na premiéru

Mladá britská značka Nothing již nějakou dobu láká na svůj nový telefon s označením Phone (3a), který bude její první novinkou v rámci aktuální mobilní sezóny. Dočkáme se nejenom základního modelu, ale i verze Pro a konečně víme oficiální datum premiéry, která je již za rohem. O tom ale až později, pojďme se podívat na to, čeho se dočkáme.

Firma aktuálně zveřejnila novou fotografii, na které se nachází fotoaparát modelu Pro a ten rozhodně nepřipomíná nic, na co jsme u mobilů zvyklí. Fotoaparát se skládá ze tří objektivů a jeden z nich je obdélníkový, což značí přítomnost teleobjektivu s periskopickou konstrukcí. Tento objektiv je umístěn v samostatné platformě a výsledek působí opravdu neotřele.

Společnost Nothing se výstředních prvků nikdy nebála a je jisté, že se opět dočkáme originálních a zajímavých telefonů, které budou všechno možné, jen ne nudné a obyčejné. Vrcholná verze Nothing Phone (3a) Pro bude spadat do vyšší střední třídy a je velmi pravděpodobné, že se někdy později v průběhu roku dočkáme i plnotučné vlajky v podobě modelu Nothing Phone (3).

Silueta modelu Nothing Phone (3a) | foto: Nothing

Vychytaný fotoaparát

Fotoaparát nového Nothing Phone (3a) Pro byl zveřejněn nejen na promo fotografii, ale dočkali jsem se i jeho specifikacích. Tato sestava nabídne rozlišení 50 + 50 + 8 Mpx a jedná se o kombinaci hlavního fotoaparátu, periskopického teleobjektivu a ultra-širokoúhlého objektivu. První dva zmíněné fotoaparáty jsou doplněny o optickou stabilizaci obrazu.

Hlavním tahákem bude samozřejmě teleobjektiv, jenž nabídne 3× optické přiblížení a periskopickou konstrukci bude mít pouze u verze Pro. Základní varianta by měla teleobjektiv dostat také, ale s obyčejnou konstrukcí a nižší úrovní přiblížení (2×). Periskopický teleobjektiv pak dále nabídne 6× hybridní přiblížení a maximem bude 60× digitální zoom.

Celkově by měl být fotoaparát oproti předchozímu modelu Phone (2a) výrazně vylepšený a mnohem schopnější. Hlavní fotoaparát nově obsáhne snímač s větší plochou a zvládne, v porovnání s předchůdcem, pojmout až o 64 % více světla. Nothing se zaměří i na software a fotografickou sestavu bude podporovat technologie TrueLens Engine 3.0 s AI.

Fotoaparát modelu Nothing Phone (3a) Pro | foto: Nothing

Premiéra se blíží

Oba modely v rámci nové řady (3a) se můžou těšit na 6,72palcový OLED displej s frekvencí 120 Hz, konstrukce nabídne odolnost IP64 a o pohon se postará procesor Snapdragon 7S Gen 3. Baterie bude mít kapacitu 5000 mAh. Premiéra těchto novinek se odehraje 4. března 2025, tedy za necelé dva týdny a její čas byl stanoven na 11:00 dopoledne.