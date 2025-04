iPhone 17 Air se ukazuje v prozatím nejlepším videu. Jeho tenkost vás šokuje

iPhone 17 Air přinese radikální změny a bude nejtenčím iPhonem všech dob. Maketa, která se nyní ukázala na videu, potvrzuje extrémně tenké tělo.

iPhone 17 Air na videu

Nadcházející generace iPhonů přinese největší změny za několik posledních let a suverénně nejočekávanějším modelem je bez debat nový iPhone 17 Air. S jistotou můžeme říct, že to bude nejtenčí iPhone všech dob a pravděpodobně se bude jednat i o nejtenčí telefon roku. Nejnovější video ukazuje, jak moc tenký ve skutečnosti bude.

Nadcházející generaci iPhonů jsme měli možnost vidět již víceméně ze všech stran. Unikly nákresy, k vidění byly na 3D tiskárně vytištěné makety na základě uniklých dat a s nejnovějším pohledem na iPhony 17 nyní přišel YouTube kanál AppleTrack. Tyto jednotky vypadají zatím asi nejlépe a ukazují tyto očekávané novinky v celé jejich kráse.

Ve videu jsou k vidění všechny čtyři nové iPhony, tedy základní iPhone 17, vlajková dvojice iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max a samozřejmě tenký iPhone 17 Air. Na první pohled je jasně patrný přepracovaný fotomodul u modelů Pro a Pro Max, který je roztažený přes celá záda a jediný model, který zůstane věrný designu aktuální generace, je základní iPhone 17.

Tak tenký, jak je to jen možné

Přesnou hodnotu toho, jak bude iPhone 17 Air tenký, prozatím neznáme, nicméně se spekuluje o údaji 5,5 mm. To víceméně potvrzují i různé makety, včetně té poslední ve videu kanálu AppleTrack. V přímém srovnání s maketou iPhonu 17 Pro je verze Air opravdu znatelně tenčí a na první pohled působí, že je útlejší takřka o polovinu.

O polovinu to pochopitelně nebude, ale tenký iPhone bude určitě o více než třetinu tenčí než vrcholné modely, u kterých se odhaduje tloušťka šasi na 8,7 mm. Z videa je evidentní, že šasi iPhonu 17 Air je jen o něco málo tlustší než boční tlačítka a USB-C port ve spodní části. Zatím to vypadá opravdu velmi slibně.

Jenže takto tenké šasi vyvolává důležitou otázku. Nevrátí se náhodou do hry aféra „bendgate“? Ta se týkala tenkých iPhonů 6 a 6 Plus, jejichž šasi bylo velmi náchylné na prohnutí a velkou měrou se pod to podepsala právě tenká konstrukce. Dá se ale předpokládat, že si tento aspekt Apple pohlídá a že nevstoupí podruhé do stejné řeky.

Práce na nových iPhonech jdou podle plánu

Apple již dokončil první testovací fázi nových iPhonů 17 a to znamená, že jde víceméně vše podle plánu. Budou následovat další dvě fáze testů a poté se naplno rozjede sériová výroba. Je tedy velmi pravděpodobné, že se jejich premiéra odehraje počátkem září, tedy za nějaké 4 měsíce a kousek.