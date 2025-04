Android Auto se lépe integruje do vašeho vozu. Naučí se ovládat klimatizaci

Android Auto dostane ovládání klimatizace přímo na obrazovce. Už nebude nutné přepínat do systému vozu – vše zvládnete přímo v Google rozhraní.

Android Auto bude umět ovládat klimatizaci

Android Auto je mezi řidiči velmi populární a každým rokem se výrazně vylepšuje. Google nedávno začal pracovat na praktické funkci, která zpříjemní ovládání klimatizace a topení, neboť umožní integraci ovládacích prvků pro ně přímo do systému. V současnosti, pokud si chcete zapnout klimatizaci, musíte přepnout do původního systému automobilu.

To však bude nejspíše minulostí, jelikož ovládání klimatizace bude možné skrze systém Android Auto, takže nebudete muset složitě přepínat mezi dvěma systémy. Budete si tak moci nastavit teplotu, rychlost ventilátoru a možná i vyhřívání sedaček, pokud to váš vůz podporuje.

Uživatelské rozhraní pro klimatizaci bylo odhaleno v kódu beta verze Android Auto 14, jelikož jej Google nedávno aktualizoval, jak informuje web Android Authority. Než bude nová funkce kompletně hotová, pravděpodobně to ještě několik měsíců zabere, ale alespoň víme, že se jí poměrně brzy dočkáme.

Ovládání klimatizace v Android Auto v dolní liště | foto: Android Authority

Jak to bude fungovat?

Ovládání klimatizace se bude nacházet v panelu ve spodní části obrazovky a půjde skrze něj ovládat teplota, otáčky ventilátoru, a dokonce bude obsahovat i tlačítko pro ovládání vyhřívání sedadel či funkci odmrazení čelního skla. Google tak výrazně zpříjemní ovládání vozidla a původní systém vozu už nebudete muset téměř používat.

Samozřejmě všechny tyto funkce půjde stále ovládat i skrze fyzická tlačítka, ale většina výrobců u moderních vozů je postupně odstraňuje, a tak je dobře, že se Google snaží integrovat maximum funkcí přímo do svého systému, čímž se vyrovná palubním systémům některých automobilek.

Google zřejmě pro takto hlubokou integraci funkcí vozů do systému Android Auto bude muset komunikovat s různými automobilkami, aby mu pomohly maximálně rozšířit kompatibilitu pro co největší počet vozů, a to může zabrat poměrně dlouho. Zatím tedy není jasné, kdy se nové funkce dočkáme. Moudřejší bychom mohli být už v květnu díky vývojářské konferenci Google I/O, kde společnost představí své nejnovější operační systémy.