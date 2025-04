Zruší Google miliardovou aplikaci? Nad populární platformou se stahují mračna

Google opět chystá změny. Jedna z jeho rozšířených aplikací, která má více než 5 miliard stažení, možná brzy zmizí. Máte ji na mobilu a používáte ji?

Pohřbí Google populární aplikaci?

Google provozuje spoustu vlastních aplikací a čas od času se stane, že některé z nich, často ty méně úspěšné, zařízne. Pošle je na jakýsi virtuální hřbitov aplikací, na který, dle informací serveru Android Police, teď míří další aplikace. Hrob se již pomalu začíná kopat pro rozšířenou a populární aplikaci Hry Google Play.

Kdybychom se na tento virtuální hřbitov vydali, našli bychom na něm například pokus o sociální síť Google+, dříve velmi rozšířeného messengera Hangouts, nebo samostatnou aplikaci Google Street View. Dokonce existuje stránka, která sjednocuje všechny aplikace, platformy a dokonce i hardware od Googlu, které byly poslány na virtuální hřbitov a jmenuje se, příznačně, Killed by Google.

Tak například jen vloni vyhledávací gigant minimálně osm aplikací a služeb, ale to už jsme trochu odbočili, takže zpět k aplikaci Hry Google Play. Její blížící se zánik sice Google oficiálně nepotvrdil, ale postupná integrace jejích funkcí přímo do obchodu Play to poměrně jednoznačně naznačuje. Vypadá to, že dny této platformy jsou sečteny.

Aplikace Hry Google Play | foto: Luboš Srb

Hry Google Play již brzy skončí

Aplikace Hry Google Play má v obchodě Google Play přes 5 miliard stažení, takže se jedná o jednu z nejrozšířenějších mobilních herních platforem vůbec. Můžete přes ni hrát jednodušší hry a hříčky bez nutnosti instalace, samozřejmě zde máte vlastní profil a můžete si v rámci aplikaci přidávat přátele, takže má i nějaký ten sociální aspekt.

V aplikaci jsou také zaznamenané vaše herní úspěchy a další aspekty. Google již započal integraci prvků z této platformy do obchodu Google Play a jako první převedl právě možnost sledování úspěchů dosažených ve hrách. Postupně by do aplikačního obchodu měla zamířit i správa profilu a možnost sledovat ostatní hráče.

To, že Google má v plánu poslat tuto aplikaci do křemíkového nebe, naznačuje i skutečnost, že do ní již poměrně dlouho nepřibyly žádné novinky. Vše zkrátka nasvědčuje tomu, že se s mobilní aplikací Hry Google Play již brzy rozloučíme, ačkoliv vyhledávací gigant to prozatím oficiálně nepotvrdil a není ani známo, kdy přesně by tato platforma měla skončit.

Hry Google Play na PC budou pokračovat

Platforma Hry Google Play existuje i na PC s Windows, nicméně tu by tento osud potkat neměl. Existuje teprve od roku 2022 a stále se nachází v beta verzi, takže je pořád ještě ve vývoji. Mobilní verze je v provozu od roku 2013 a její provoz by skončil po více než dekádě.