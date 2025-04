Dali byste 600 korun za Netflix? Měsíční předplatné má zdražovat a ne o málo

Netflix plánuje do roku 2030 výrazně růst. Chce zdvojnásobit hodnotu firmy i tržby, a to i za cenu vyšších cen předplatného a expanze na nové trhy.

Netflix má několik ambiciózních plánů

Netflix je aktuálně největší streamovací platforma a používají ji desítky milionů lidí po celém světě. Tím ale ambice společnosti nekončí, jelikož si Netflix stanovil pořádně náročné plány na dalších 5 let, jak informuje WSJ. Streamovací gigant má dva stěžejní cíle, které byly kdysi důležité i pro Apple.

Prvním je zvýšit tržní kapitalizaci na 1 bilion dolarů, což bude pořádná výzva, jelikož v současnosti má Netflix hodnotu „jen“ 479 miliard dolarů. Dvojnásobné hodnoty tak bude muset dosáhnout za poměrně krátkou dobu. Aby společnost dosáhla vyšší hodnoty, bude muset udělat razantní kroky, které se dotknou všech uživatelů.

Druhým cílem je totiž zvýšení tržeb, což bude nejspíše nejnáročnější, jelikož klientela po streamovacích službách je omezená a většina lidí, kteří pravidelně konzumují obsah online, si již Netflix předplácí. Jediná možnost, jak může americký streamovací gigant zásadně zvýšit tržby, je velké zdražení.

Webové stránky Netflixu | foto: Luboš Srb

Netflix chce růst a k tomu potřebuje vaše peníze

Aby společnost do roku 2030 zdvojnásobila své tržby, bude třeba postupné zdražování v následujících 5 letech, což je poměrně riskantní, jelikož už teď je Netflix jednou z nejdražších streamovacích služeb. Kdyby společnost zdražila příliš, mohla by tak více ztratit než získat – předplatitelé by jednoduše odešli.

Nejvíce proveditelný způsob, jak zvýšit tržby bez razantního zdražení, je rozšíření platformy na nové trhy, na kterých služba zatím není dostupná. To ale vyžaduje investice do infrastruktury. Dalším způsobem, jak dobře vydělat, by bylo rozšíření reklam do více úrovní předplatného, ale to by opět mohlo naštvat předplatitele.

Netflix tak nejspíše vsadí na strategii postupného zdražování, kdy každý rok nepatrně zvedne cenu, a do roku 2030 tak může nejdražší předplatné Premium zdražit klidně o 50 % – ze současných 379 korun měsíčně na necelých 600 korun měsíčně. A to už je cena, za kterou máte poměrně použitelný neomezený mobilní tarif.

Zdražení platformě nikdy tolik neublížilo

V posledním roce jsme se dočkali poměrně velkého zdražení, což se sice dočasně negativně projevilo na počtu předplatitelů, ale za pár měsíců se vše opět vrátilo do původního stavu a Netflix má v současnosti stále více uživatelů. Jelikož se na něm objevuje mnoho exkluzivních seriálů a filmů, zkrátka ví, že zákazníci nemají jinou možnost než si Netflix dříve nebo později předplatit.