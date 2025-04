6 nejzajímavějších novinek na Oneplay: Akční hororovka či skvělá komedie (6. díl)

Oneplay přináší nové filmy a seriály. Tento týden se těšte na akční hororovku Morbius či komedii Přes noc třicítkou. Na co dalšího kouknout?

Nejlepší novinky na Oneplay

Česká streamovací platforma Oneplay, kterou jste dříve mohli znát jako Voyo, nabízí svým divákům pořádnou dávku zajímavých titulů. Platforma ovšem nelení a snaží se do své knihovny neustále přidávat nové filmy, dokumenty nebo seriály. Jaké novinky by vám neměly uniknout v následujících dnech?

Henry Nebezpečný (2016)

Pro malé diváky si Oneplay připravilo pátou sérii populárního seriálu Henry Nebezpečný. V nových dílech se opět vrátíme do městečka Swellview, ve kterém žije třináctiletý kluk Henry Hart. Ten přijme brigádu jako Děsný Kluk, jenž je pomocníkem superhrdiny Kapitána. Henry mu slíbí, že jeho identitu udrží v tajnosti a tak musí vést dvojí život.

Datum premiéry: 21.4. 2025

Batwheels (2024)

Batwheels je animovaný seriálem pro nejmenší, jenž sleduje ikonické vozy superhrdinů ze světa DC. Jde o tým neuveřitelných bojovníků proti zločinu. Ti se musí spojit proti nebezpečnému nepříteli a společně vyčistit ulice Gotham City.

Datum premiéry: 23.4. 2025

Přes noc třicítkou (2004)

Oneplay do své knihovny přidává i oblíbenou a oceňovanou komedii Přes noc třicítkou v hlavních rolí s Jennifer Garner nebo Markem Ruffalem.

Film sleduje třináctiletou Jennu, která mezi kamarádky není zrovna oblíbená. Na její oslavě narozenin ji dokonce ostatní dívky přehlížejí a Jenna se cítí sama. Díky kouzelnému prášku se jí ale splní sen. Přes noc se stane třicetiletou úspěšnou ženou.

Zprvu je ze své proměny Jenna nadšená a žije si svůj sen. Postupně ale zjišťuje, že být dospělá není tak snadné a přináší to sebou pořádný kus problémů. Jenna navíc neví, co si s tím má počít a možná by zase chtěla být třináctiletou dívkou.

Datum premiéry: 24.4. 2025

Morbius (2022)

Oneplay pro svou knihovnu získalo akční hororovku Morbius od studia Sony, jež na tomto snímku spolupracovalo se studiem Marvel. Hlavním hrdinou je biochemik Michael Morbius.

Ten se již desítky let snaží vyléčit ze vzácné krevní choroby, avšak stále nemůže najít lék. Místo vyléčení se dokonce nakazí formou vampirismu. Zprvu se zdá jeho krevní problém býti vyřešen, avšak postupem času se ukazuje, že ho čeká mnohem větší problém než vzácná nemoc.

Datum premiéry: 25.5. 2025

Mr. Bean: Animované příběhy (2019)

Máte rádi ikonického Mr. Beana? Oneplay vás rozhodně potěší jeho animovanou podobou s názvem Mr. Bean: Animované příběhy.

Aktuálně třetí série nabídne spoustu zábavných scén s naivně sobeckým Mr. Beanem, jenž se stará o svého plyšového medvídka a žije si ve svém malém bytě, ve kterém mu nic nechybí.

Na nervy mu ale leze jeho bytná paní Wicketová a její zlá kočka Škrábal. Do toho všeho se musí vypořádat s únosci medvídků, málo slunce na pláží nebo jarním úklidem.

Datum premiéry: 25.4. 2025

Johny English (2003)

Oneplay nově nabídne i ikonickou britskou komedii v hlavní roli s Rowanem Atkinsonem. Řeč je o snímku Johny English. Hlavním hrdinou tohoto příběhu je stejnojmenný hrdina, jenž musí ochránit korunovační klenoty.

Všichni agenti britské tajné služby jsou totiž mrtví a jedině pan English může zachránit situaci. Jak už to ale vypadá, tento agent možná úplně neví, co má vlastně dělat.