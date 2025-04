Aston Martin chystá prémiový mobil. Na spolupráci se domluvil s Číňany

Slavná automobilka Aston Martin možná chystá svůj telefon. Objevil se teaser s logem týmu Aramco. Podle úniku může jít o spolupráci s Meizu.

Připravuje slavná automobilka vlastní telefon?

Známý informátor Ice Universe přišel s velmi zajímavou zprávou, a to o údajném plánovaném telefonu od známé automobilky. Tou není nikdo jiný, než legendární britský výrobce superluxusních sportovních vozů, Aston Martin, respektive její tým Formule 1, Aramco Formula One Team.

Ice Universe zveřejnil krátký teaser, který ukazuje obrys chytrého telefonu s logem týmu Aramco na displeji. První elektrické SUV značky bylo posunuto až na rok 2030, takže fanoušci si na něj budou muset ještě nějakou tu dobu počkat a do té doby by mohl dorazit alespoň onen mobilní telefon.

V minulosti se několik telefonů Aston Martin již objevilo, ale vždy se jednalo jen o speciální edice již existujících přístrojů. Telefony inspirované touto automobilkou měla Nokia, Acer a z těch novějších stojí za zmínku hlavně skládačka Samsung Galaxy Z Fold2 Aston Martin Racing z roku 2020.

Telefon Aston Martin | foto: Ice Universe

Kdo telefon Aston Martin vyrobí?

Je jasné, že si tento telefon nebude Aston Martin navrhovat, či snad vyrábět, sám. O to se postará nějaká zaběhlá značka, nicméně se prozatím neví, která by to mohla být. I když by se mohlo zdát, že spojení výrobce telefonů s automobilkou je nezvyklé, opak je pravdou.

Vivo a jeho podznačka iQOO spolupracují s BMW, Honor zase s Porsche Design a Xiaomi mělo několik telefonů v edici s Lamborghini. Je tedy pravděpodobné, že ani jedna z těchto značek si nevezme mobil Aston Martin pod svá křídla, nicméně jeden zajímavý tip bychom měli.

V roce 2023 se stalo třetím největším vlastníkem akcií této ikonické britské značky čínské Geely. To vlastní Meizu, které pro Geely připravuje telefon v rámci jeho značky Lynk & Co. Je tedy možné (a velmi pravděpodobné), že i telefon Aston Martin vznikne pod taktovkou výrobce Meizu.

Kdy by mohl telefon Aston Martin vyjít?

To je prozatím samozřejmě velká neznámá, protože oficiálně ještě nic ohlášeno nebylo. Pokud ale telefon Aston Martin opravdu vznikne, bude se jednat již o několikátý mobil spojený s velkou automobilkou. Svůj telefon mají aktuálně například značky Polestar a Nio.