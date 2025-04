Z Netflixu brzy zmizí 6 velkých hitů, nenechte si je ujít

Nenechte si utéct filmové pecky! Několik skvělých hitů brzy opustí Netflix – teď je ideální čas si je pustit, dokud jsou ještě dostupné.

Z Netflixu brzy zmizí několik trháků

Květen se rychle blíží a na Netflix zavítá několik desítek nových seriálů a filmů, ale stejně tak několik filmů platformu nadobro opustí. Ty začnou ve větší míře mizet okolo poloviny května a přijdeme o několik povedených sci-fi snímků, jednu romantickou komedii a legendární animák ze studia DreamWorks.

Alita: Bojový Anděl

Jako první opustí Netflix postapokaliptické sci-fi snímek Alita: Bojový Anděl. Ten sleduje osud mladé kyborgině Ality, která přišla o paměť a probudila se uprostřed trosek neznámého města, kde ji našel bývalý lékař z povolání, dr. Ido, a rozhodl se jí navrátit paměť.

Alitě se postupně začne vracet paměť a uvědomí si, že je mocný bojový stroj, čímž zbudí zájem místní korporace, proti které bude bojovat, aby zjistila celou pravdu o tom, kým opravdu je.

Opustí Netflix 7. května

Madagaskar 2: Útěk do Afriky

Madagaskar 2 je téměř už klasika z kategorie animáků, který opustí Netflix, a to už 15. května. Pokračování Madagaskaru vypráví příběh lva Alexe, zebry Martyho, hrošice Glorie a žirafy Melmana, kteří se snaží vrátit domů zpět do New Yorku, ale jejich letadlo havaruje v Africe, kde zažívají nová dobrodružství a kde Alex objeví svou rodinu.

Opustí Netflix 15. května

Až tak moc tě nežere

Film Až tak moc tě nežere je romantická komedie, která popisuje osudy několika lidí hledajících lásku, kteří si namlouvají, že jejich vztahy fungují. Hlavní postava Gigi se neustále zamilovává do mužů, kteří o ni nestojí, a až v nefunkčním vztahu si uvědomí, po čem opravdu prahne.

Ve filmu hraje Scarlett Johansson, kterou můžeme znát z Marvel filmů jako Black Widow, a dalším velkým jménem je Ben Affleck, který hrál v několika desítkách filmů, jako například Zúčtování nebo Liga spravedlnosti Zacka Snydera.

Opustí Netflix 15. května

Hitch: Lék pro moderního muže

Hlavním hrdinou Hitche je Alex Hitchens, který pomáhá mužům získat partnerky jejich snů, ale sám narazí, když se zamiluje do novinářky Sáry. Přestože je na randění expert, zjistí, že opravdová láska je mnohem komplikovanější, než si myslel, a že obvykle nejde nic naplánovat. Ve snímku hraje hlavní roli herecká legenda Will Smith a režíroval ho Andy Tennant.

Opustí Netflix 14. května

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda je podobně jako Madagaskar jeden z nejlepších animovaných filmů ze studia DreamWorks. Vypráví příběh o nemotorné pandě Po, která sní o tom, stát se mistrem kung-fu. Osud si ho vybral jako dračího bojovníka, a tak musí překonat všechny nástrahy tréninku, a hlavně svou nejistotu, aby mohl zachránit údolí před zlým sněžným levhartem Tai Lungem.

Opustí Netflix 19. května

Blue Beetle

Film Blue Beetle vypráví příběh mladíka Jaimeho Reyese, který objeví artefakt známý jako Modrý brouk. Ten si Reyese vybere jako svého hostitele a propůjčí mu zbroj, díky které může létat, má super sílu, je téměř nezranitelný a má nadlidské reflexy. Tento dar mu umožňuje bojovat proti těm, kteří chtěli tento unikátní artefakt zneužít pro vlastní obohacení.