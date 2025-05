High-endové televize TCL řady X11K míří do prodeje. Mají obrovský jas až 6500 nitů

Nová řada chytrých televizí TCL X11K cílí na náročné uživatele. Nabízí extrémní jas, Mini LED technologii a špičkový obraz i zvuk.

Nové televize TCL pro ty nejnáročnější uživatele

Společnost TCL uvedla na český a slovenský trh novou řadu svých chytrých televizí X11K. Ta staví na úspěchu předchozí generace a opět oslní svým nadstandardně vysokým jasem a úzkými rámečky okolo panelu. Všechny nové modely mají QD-Mini LED panel, díky kterému mohou dosáhnout značně vyššího jasu než televizory s OLED panely.

Televize TCL X11K se pyšní extrémním jasem až 6500 nitů. Pro srovnání – nejjasnější OLED model má pouze 4000 nitů (LG G5). Navíc se na panelu nachází i antireflexní vrstva, ta minimalizuje odlesky ve více prosvětlených místnostech. Podobně jako známější OLED panely i technologie Mini LED umožňuje zobrazení přirozené černé barvy.

Výrobce do prodeje uvedl dva velikostní modely – 85″ a větší 98″. Obě varianty mají totožné panely, které se liší jen velikostí a počtem stmívacích zón. Největší model jich má 14 112 a ten menší 10 368. Právě velký počet stmívacích zón umožňuje realistické podání barev a extrémně vysoký jas.

Televize TLC X11K | foto: TLC

Vysoká obnovovací frekvence a kvalitní reproduktory

Výrobce nezapomněl ani na hráče a najdete zde panel s vysokou obnovovací frekvencí a rozlišením 4K. Ve Full HD rozlišení dokonce televize zvládne obsloužit až obnovovací frekvenci 240 Hz. Najdete zde technologie na vylepšení plynulosti obrazu jako AMD FreeSync Premium Pro a funkci VRR. Nechybí ani HDMI 2.1 a TCL Game Bar, který slouží pro lepší konfiguraci zařízení pro hraní her.

Televize upoutá i svými téměř neviditelnými rámečky s šířkou 27 mm v nejširší části. Většina výrobců obvykle šetří, pokud jde o integrované reproduktory v televizích, ale to zde neplatí – TCL nasadilo zvukovou soustavu s výkonem 120 W s technologií na optimalizaci zvuku Audio by Bang & Olufsen.

Cena a dostupnost

Nadstandardní výbava má i svou cenu – a ta je zde opravdu hodně vysoká. 85″ vyjde na 149 990 Kč a větší verze má doporučenou cenu rovnou 249 990 Kč. To už jsou ceny, za které si můžete pořídit i poměrně dobrý ojetý automobil. Jedná se ale o špičkově vybavené televize, cílené na nejnáročnější klientelu. Do prodeje by měly zamířit do konce května.

Zdroj: tisková zpráva