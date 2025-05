Google Chrome má o konkurenci méně. Unikátní prohlížeč se neprosadil

Arc měl ambici konkurovat Chromu, ale kvůli malému zájmu končí. Vývojáři chystají nástupce jménem Dia s důrazem na AI a jednoduché ovládání.

Vyzyvatel prohlížeče Chrome to vzdal

Mnoho společností má své vlastní internetové prohlížeče, jenže jen pár z nich má šanci uspět. Chrome má aktuálně 66% podíl a za ním je pouze Safari z Apple zařízení. Ostatní téměř nestojí za zmínku, protože s výjimkou Edge s 5% podílem je využívá jen pár procent uživatelů. Nyní končí jeden z velmi slibných prohlížečů Arc.

Ten byl oznámen teprve v červnu roku 2023 a měl ambici zatopit populárnímu Chromu. Byl totiž navržen jako alternativa ke všem moderním prohlížečům s důrazem na maximálně intuitivní uživatelské rozhraní a vývojáři do něj plánovali přidat i různé nástroje pro zvýšení produktivity. Těch se už ale nikdy nedočkáme, protože vývoj byl 27. května 2025 ukončen.

Arc končí primárně kvůli tomu, že si k němu našlo cestu jen málo uživatelů a nebyl konkurenceschopný ani ve srovnání s menšími prohlížeči. Společnost stojící za ním to ale nevzdává a pracuje na novém prohlížeči jménem Dia, který má být plný užitečných funkcí založených na umělé inteligenci.

Uživatelské rozhraní prohlížeče Arc | foto: ComputerWorld

Má Dia šanci uspět?

Prohlížeč Dia má opět cílit na přehledné uživatelské rozhraní a hlavně na integraci mnoha funkcí umělé inteligence. Vzhledově se má podobat Safari, ale zároveň zůstat blízký Chromu. Bude více zaměřený na zvýšení produktivity než na širokou škálu funkcí. Aktuálně existuje funkční alfa verze, do které je možné se dostat pouze skrze pozvánkový systém.

Dia to ale bude mít těžké – i v nejrozšířenějších prohlížečích se totiž začínají objevovat funkce využívající AI a jeho jedinou výraznější výhodou by tak mohlo být přehlednější uživatelské rozhraní. Je tedy pravděpodobné, že jej čeká podobný osud jako Arc.

Prorazit s novým prohlížečem je zkrátka extrémně těžké. Aby měl nováček alespoň nějakou šanci uspět, museli by vývojáři investovat obrovské množství finančních prostředků do reklamy. Jinak se do mainstreamu nedostane, protože by o jeho existenci věděla jen hrstka technologických nadšenců.

Zdroje: Browser Company, The Verge