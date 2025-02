Chytrý zvonek od Applu bude mít Face ID a MagSafe. Jak to celé bude fungovat?

Apple údajně pracuje na chytrém zvonku s Face ID, který by mohl doplnit vlastní chytrý zámek. Novinka má podporovat MagSafe, ale je zatím ve vývoji.

Apple pracuje na chytrém zvonku s Face ID

Apple by měl už od minulého roku pracovat na chytrém zvonku, který bude cílit proti jedné z nejsilnějších značek na poli chytré domácnosti – Ring. Chytrý zvonek od Applu je sice aktuálně v rané fázi vývoje, ale pár informací o něm přece jen uniklo.

Známý leaker Kosutami odhalil, že zvonek bude mít MagSafe a vlastně nikdo neví, proč se k tomuto kroku společnost rozhodla. Teoreticky by MagSafe mohl sloužit pro nabíjení zařízení například skrze iPhone nebo powerbanku, protože chytré zvonky je třeba pravidelně nabíjet.

Další možností by mohl být držák na stěnu či dveře s podporou MagSafe, na který by se zvonek pouze přichytil magnety. Jenže je zde poměrně velké riziko toho, že by zvonek mohl někdo jednoduše ukrást, protože magnety nezajistí přichycení napevno. Kromě bezdrátového nabíjení bude zařízení podporovat i Face ID, takže zvonek pozná známé tváře.

Chytrá domácnost | foto: Pexels

Apple si nejspíše připravuje další produkty chytré domácnosti

Samotný chytrý zvonek by moc nedával smysl, protože je pořád třeba, aby někdo odemkl dveře. Apple má ale nejspíše i tohle vymyšlené a už pracuje na svém chytrém zámku, který by zvonek s kamerou skvěle doplnil. Například by ověřil skrze Face ID, kdo z rodiny stojí u dveří a poslal by informace chytrému zámku, který by dveře jednoduše odemkl.

Z pohledu Applu by tyto dva produkty dávaly daleko větší smysl pohromadě, a to právě kvůli větší intuitivnosti. Chytrý zvonek je tak nejspíše jen předzvěstí dalších produktů chytré domácnosti od kalifornského giganta. Apple totiž v rámci chytré domácnosti spoléhá na partnerské společnosti a přímo své produkty zatím nemá.

Bohužel v dohledné době se představení chytrého zvonku nebo zámku nedočkáme, jelikož Apple s vývojem začal teprve minulý rok a finálního produktu se tak můžeme dočkat až za několik let. Existuje ještě druhá cesta, a to kdyby společnost koupila firmu, která už takové produkty vyrábí, čímž by Apple ušetřil a měl by k dispozici už dlouhodobě ověřený hardware a software.