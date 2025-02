Xiaomi 15 pro Evropu bude odhaleno 2. března. Dočkáme se i modelu Ultra

Xiaomi 15 se blíží. Globální premiéra proběhne 2. března 2025, těsně před MWC v Barceloně. Dorazí i vlajkový model Xiaomi 15 Ultra.

To nejlepší od Xiaomi se blíží

Aktuálními vlajkovými telefony od Xiaomi jsou modely 15 a 15 Pro, které tento čínský výrobce představil již v říjnu loňského roku. Jednalo se ale o čínskou premiéru s tím, že na uvedení na globální trhy si budeme muset počkat. Ostatně, bývá to tak každý rok.

Několik potenciálních dat premiéry různí informátoři již přinesli, ale ze strany Xiaomi oficiálně nic potvrzeno nebylo. Nyní se ale konečně pohnuly ledy a populární čínská značka zveřejnila datum, v rámci kterého představí řadu Xiaomi 15 světu. A tento den je již za rohem.

Xiaomi vyvěsilo pozvánku na tuto velkou premiéru prostřednictvím sociální sítě X, a pokud vás tato událost zajímá, v kalendáři si zakroužkujte den 2. března 2025. Jedná se o neděli a je to pouze den předtím, než začne největší mobilní událost roku, veletrh MWC 2025 v Barceloně.

Premiéra řady Xiaomi 15 byla oficiálně potvrzena | foto: Xiaomi

Do Barcelony dorazí i Xiaomi 15 Ultra

Dá se předpokládat, že představení se bude konat právě v Barceloně, kde bude Xiaomi jedním z největších vystavovatelů. Co se týče konkrétních telefonů, tak je pravděpodobné, že se dočkáme dvou přístrojů, a sice základního Xiaomi 15 a vrcholné verze Ultra.

Ta sice nebyla představena ještě ani v Číně, ale tam by si měla svou premiéru odbýt 26. února, tedy za týden a něco. Model Xiaomi 15 Pro, který do této série také spadá, zůstane s největší pravděpodobností v domovině Xiaomi na globální trhy se, stejně jako předchozí generace, nepodívá.

Xiaomi 15 Ultra bude prezentovat to nejlepší, co čínský výrobce svým zákazníkům v rámci aktuální sezóny nabídne, a tato vlajka by měla být k dispozici i na našem trhu. Předchozí generace se do tuzemska dostala a není důvod domnívat se, že by nás ta nová minula.

Xiaomi 15 Ultra | foto: Gizmochina

Jak celou akci sledovat?

Pokud nebudete mít to štěstí, že byste byli 2. března 2025 v Barceloně a mezi pozvanými na tuto akci, tak se budete muset spokojit s živým přenosem. Ten bude s největší pravděpodobností probíhat přes oficiální YouTube kanál Xiaomi a my pro vás tuto událost budeme pochopitelně sledovat, abychom vám mohli tyto novinky podrobně představit.