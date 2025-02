Xiaomi mění trh s elektromobily. Plánovaný vůz ujede 820 km na jedno nabití

Xiaomi chystá SUV YU7, konkurenta Tesly Model Y. Nabídne až 820 km dojezdu, výkon 681 koní a startovní cenu 34 000 dolarů. Výroba začne v létě.

Xiaomi připravuje další automobil

Čínský gigant Xiaomi má pravděpodobně nejobsáhlejší portfolio napříč všemi technologickými firmami a nově v něm figuruje i elektromobil. S trochou nadsázky tedy můžeme Xiaomi klidně nazývat automobilkou a jak to tak vypadá, má plány navázat na úspěch prvního jejího elektromobilu, modelu SU7, který byl představen v březnu loňského roku.

Jak informuje web Elektrickevozy.cz, plánovaný elektromobil Xiaomi YU7 by měl být konkurentem Tesly Model Y, nejprodávanějšího auta na světě v předchozích dvou letech. Na první pohled je evidentní, že bude vycházet z prvotiny SU7 a podobnost je patrná hlavně vpředu, v oblasti světlometů. Karoserie ale bude pochopitelně vyšší, protože půjde o SUV.

Xiaomi YU7 by mělo disponovat rozměry 4999 × 1996 × 1600 mm, takže to bude docela velký model a rozvor náprav 3000 mm zase zaručí dostatek místa pro nohy. Silueta vozu je poměrně dravá, aerodynamická a z designových prvků stojí za zmínku hlavně průduchy za předními koly, či zapuštěné kliky u dveří.

Xiaomi YU7 | foto: Xiaomi

Pořádný výkon i dojezd

Tato novinka by měla dorazit ve dvou verzích, a sice v základní, s jedním elektromotorem a výkonnější variantě, jenž bude mít motory dva. Verze s jedním motorem nabídne baterii s kapacitou 96,3 kWh, spotřebu od 11,74 kWh na 100 kilometrů a dojezd až 820 kilometrů (dle cyklu CLTC). Tento model bude mít baterii od společnosti BYD.

Varianta se dvěma motory dostane baterii od firmy CATL a u ní by se měl dojezd na jedno nabití pohybovat v rozmezí 670 až 760 kilometrů, opět dle cyklu CLTC. Mějte ovšem na paměti, že toto měření bývá až přehnaně optimistické a je pravděpodobné, že reálný dojezd bude menší. Pořád bychom ale měli dostat elektromobil s dojezdem mezi 500 a 600 km.

Výkony varianty s jedním motorem nejsou známy, ale dvoumotorový model by měl nabídnout kombinovaný výkon 681 koní, takže na nedostatek dynamiky tato novinka určitě trpět nebude. A to ani přes vysokou hmotnost, která by se měla pohybovat okolo 2405 kg, přičemž baterie přidá na váhu dalších 666 kg.

Kdy Xiaomi YU7 vyjde?

Výroba tohoto elektrického SUV by měla začít v červnu nebo červenci tohoto roku, a to v továrně I-čuangu. Parametry má tato novinka vskutku výborné a je pravděpodobné, že bude Modelu Y od Tesly více než zdatným konkurentem. Cena Xiaomi YU7 by měla začínat na částce 34 000 dolarů, což je nějakých 820 000 korun bez DPH.