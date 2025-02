iPhone 17 přinese opravdu špičkový displej. Unikají zajímavé informace

Podle nejnovějších informací dostanou všechny nové modely řady iPhone 17 špičkový OLED displej od Samsungu. Základní verze však mají mít jeden ústupek.

iPhony 17 v přípravě

Aktuální iPhony 16 se již nějakou dobu vesele prodávají a jejich nástupci v podobě řady iPhone 17 jsou sice ještě daleko, ale Apple je samozřejmě již má rozpracované. Minimálně na papíře jsou všechny nové modely z velké části kompletní a je pravděpodobné, že specifikace jsou finální a jen se ladí jednotlivé detaily.

Další generace populárních jablečných telefonů bude opět na výši a jedna z oblastí, kde by měla ukázat konkurenci záda, budou displeje. Dle nejnovějších zpráv od čínského informátora se může celá řada iPhonů 17 těšit na high-end displej, a to konkrétněji na panel Samsung M14 OLED.

Apple používá displeje od Samsungu dlouhodobě a tato verze patří mezi to nejlepší, co může jihokorejský výrobce nabídnout. Panel má speciální vrstvu vyzařující světlo, společné vrstvy a hlavní vrstvu, která tvoří jednotlivé pixely, přičemž kvalita obrazu je opravdu špičková.

Displej iPhonu 15 s Dynamic Islandem | foto: Apple

Všechny iPhony se stejným displejem?

Apple tento typ displeje již používá, u iPhonů 16 Pro & 16 Pro Max a nahradil jím verzi M13 z předchozí generace. Základní iPhony 16 a 16 Plus ale používají starší panely a fakt, že se tento špičkový displej dostane v rámci další generace i do základních modelů, je určitě vítanou novinkou.

Bylo by to vůbec poprvé, co by dostaly všechny čtyři iPhony stejný typ displeje, nicméně je pravděpodobné, že modely Pro a Pro Max se dočkají něčeho navíc. Dá se očekávat, že technologie ProMotion, tedy variabilní frekvence, zůstane opět vyhrazena jen vrcholným iPhonům.

Je také velmi pravděpodobné, že základní iPhony opět nabídnou maximální frekvenci jen 60 Hz, ale uvidíme, třeba se Apple konečně v tomto směru trochu posune. Tak jako tak by měly být špičková kvalita obrazu a vysoký jas shodné pro všechny modely v rámci další generace iPhonů.