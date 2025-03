Ulefone má odolné telefony s obří baterií a funkcemi, které jinde neuvidíte

Party James v mobilním světě? Nové Ulefone Armor 33 Pro a 34 Pro přinášejí extrémní odolnost, masivní baterii a funkce jako projektor či druhý displej.

Party James od Ulefone

Pamatujete si na slavný film …a zase ta Lucie! a scénu s pomocníkem jménem Party James? Tento multifunkční nástroj obsahoval snad všechno, od zapalovače, přes otvírák, disponoval dokonce rádiem či integrovaným kladívkem. Zkrátka všeuměl. Nové telefony od firmy Ulefone působí zrovna tak a nabízí takové funkce, že vedle nich blednou i ty nejlepší „švýcaráky“.

Tyto novinky se jmenují Armor 33 Pro a 34 Pro, a jak je u této značky zvykem, na první pohled zaujmou masivní konstrukcí a s ní spojenou odolností. Oba disponují krytím dle norem IP68/IP69K a jsou velmi bytelné, takže přežijí i pád na pevný povrch. Samozřejmostí je pak i plnění armádní normy MIL-STD-810H a oba telefony působí opravdu jako tank.

Odolná konstrukce je vykoupena rozměry a samozřejmě i hmotností. V pase mají tyto telefony přes 3 centimetry a je jasné, že se bude jednat o behemoty vážící výrazně přes půl kila. Zkrátka telefony do těžkého terénu a ne na běžné nošení po kapsách. Obří hmotnost je ale vykoupena masivní baterií s kapacitou 25500 mAh, což se jen tak nevidí.

Ulefone Armor 34 Pro | foto: Ulefone

Nekompromisní výdrž a zajímavé funkce

Mimo obří baterii a pravděpodobně i vysokou výdrž na jedno nabití nabízí oba telefony opravdu zajímavou řádku funkcí. Je libo například sekundární displej na zádech? Ten nabízí model Armor 33 Pro, a to spolu s extra reproduktorem o hlasitosti až 118 dB. Model 34 Pro pak disponuje zase vestavěnou LED svítilnou se svítivostí až 1200 lumenů.

To ale není vše, tento telefon je vybaven také integrovaným projektorem se svítivostí až 150 lumenů, což je opravdu rarita, která se jen tak nevidí. Oba modely pak disponují speciálním konektorem na zádech, přes který je možné k nim připojit extra příslušenství v podobě mikroskopu. Jak můžete vidět, obě novinky jsou vskutku plné zajímavostí.

Co se týče takové té tradiční výbavy, tak zájemci o tyto odolné telefony se můžou těšit na velký displej s úhlopříčkou 6,95 palce a frekvencí 144 Hz (120 Hz u verze Armor 33 Pro), či 5G procesor Dimensity 7300X. Trojnásobný fotoaparát má rozlišení 50 + 50 + 64 Mpx, přičemž poslední zmíněný je speciální fotoaparát pro noční snímky.

Cena a dostupnost

Oficiální dostupnost ani ceny prozatím čínský výrobce nezveřejnil, ale oba telefony by se měly do prodeje dostat velmi brzy. K dispozici budou s jednou paměťovou konfigurací, a to štědrou kombinací 12 GB RAM a 512 GB ROM. Uvidíme, zda se tyto odolné novinky s obří baterií a neotřelou výbavou dostanou i na náš trh.