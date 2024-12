Tohle má být iPhone 17 Pro? O mobilech píšu roky a horší design jsem neviděl

Ve hře je údajně kompletní přepracování fotomodulu, jenž by se měl, po vzoru konkurenčních Pixelů od Googlu, roztáhnout přes celou šíři šasi a jednotlivé objektivy by se měly nacházet vedle sebe. Na jednu stranu je to ona kýžená změna, ale působí až moc na sílu a jako něco, co nedává úplně smysl. Upřímně doufáme, že na tyto kejkle nakonec nedojde.

Snad všichni fanoušci volají každý rok po změně designu iPhonů, což Apple často ignoruje. Ano, letos změnil rozmístění objektivů fotoaparátu u základního iPhonu 16 a jeho větší verze Plus, ale to je tak vše. V souvislosti s novým iPhonem 17 se začalo velmi brzy mluvit o výraznějších, až zásadních změnách v designu a ty vám zprostředkoval i náš kolega Roman Macháč .

Zmizí titan v propadlišti dějin?

Další prvek, o kterém se v souvislosti s designem začalo spekulovat, je změna použitých materiálů. Apple nahradil před dvěma lety s velkou pompou nerezovou ocel jako hlavní materiál rámu vrcholných iPhonů za titan a tak se stalo u iPhonů 15 Pro a Pro Max. Letošní iPhony 16 jsou na titanu postaveny také, nicméně se spekuluje o tom, že to bude naposled. Proč ale? Nedává to vůbec smysl.

Apple se údajně vrátí k hliníku, což je o řád méně prémiový materiál a mluví se dokonce o tom, že záda budou částečně hliníková a částečně skleněná. Část ze skla by měla být zachována z důvodu bezdrátového nabíjení, nicméně změnou z titanu zpět na hliník by vrcholné iPhony přišly o jakýsi punc exkluzivity. Ano, úspora nákladů by byla značná, ale opět to nedává moc smysl.

Další ústupek v řadě

Vrcholné iPhony bývaly na hliníkovém rámu postaveny i v minulosti, nicméně jsme si již zvykli na opravdu prémiové materiály v podobě nerezové oceli a nyní titanu. Apple tento downgrade vlastně už jednou v minulosti udělal, a to když nahradil u iPhonu 5 dříve používanou nerezovou ocel za hliník. Toho se pak držel až do výročního iPhonu X, který opět dostal ocelový rámeček.

Hlavně se vyloženě nabízí otázka, jak by Apple tuto změnu materiálu odůvodnil. Jen tak přejít ji nemůže, to by mu fanoušci neodpustili. Omluví snad tento ústupek tvrzením, že hliník je vlastně ve finále lepší a má některé vlastnosti, na které se titan nechytá? Uvidíme, jak to nakonec dopadne, ale doufáme, že obě tyto změny jsou opravdu jen spekulace a nakonec k nim nedojde.