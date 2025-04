Oneplay chrlí jednu novinku za druhou. Na co kouknout v tomto týdnu? (3. díl)

Oneplay přináší nové filmy a seriály. Tento týden se můžete těšit na rodinný film, akci i klasiku. Co byste si neměli nechat ujít?

Nejlepší novinky na Oneplay

Nová česká streamovací služba Oneplay, která vznikla spojením Voyo a O2TV, nabízí v knihovně spoustu zajímavých titulů. Svou nabídku Oneplay navíc neustále rozšiřuje o zajímavé novinky. Co do služby přibude v nadcházejících dnech a co rozhodně stojí za zhlédnutí?

Králíček Petr bere do zaječích (2021)

Králiček Petr bere do zaječích je rodinným snímkem, ve kterém se divák vrací za oblíbeným králičím hrdinou Petrem. Společně s Bae a Thomasem teď tvoří něco jako rodinu. Petrova reputace ale stále není nejlepší a všichni ho vnímají jako nenapravitelného rošťáka. Proto se králíček Petr rozhodne vzít do zaječích a odejít do světa.

Zde mu jeho lumpárny nikdo nevyčítá a Petr je konečně šťastný. Jeho rodina se ovšem rozhodne dát vše v sázku, aby ho ve světě našla. V tento moment se Petr musí rozhodnout, jakým králíčkem chce vlastně být.

Datum premiéry: 31.3. 2025

Gordon Ramsay: 24 hodin do pekla a zpět (2017)

Máte rádi kuchařské show? S novým seriálem Gordon Ramsay: 24 hodin do pekla a zpět si tak přijdete na své. Svérázný a špičkový kuchař Gordon Ramsey se tentokrát vydá do USA, země pojídačů hamburgerů a hranolek. Zde se pokusí zachránit zdejší restaurace. Na proměnu má ale pouhých 24 hodin.

Datum premiéry: 1.4. 2025

50× a stále poprvé (2004)

Komediální snímek 50× a stále poprvé je dnes již klasickým filmem, ve kterém se hlavních rolí ujmuli Drew Barrymore a Adam Sandler. Ten ztvárňuje ošetřovatele Henryho, jenž se chystá na Aljašku zkoumat mrože.

Osud jej ale namísto toho zavede do kavárny, kde se na první pohled zamiluje do krásné Lucy. Má to ale jeden háček. Lucy je po těžké autonehodě a trpí výpadkami paměti. Henry tak bude muset o její lásku bojovat každý den znovu a znovu.

Datum premiéry: 3.4. 2025

Karate Kid (2010)

Karate Kid je americkým rodinným filmem, ve kterém se mladý chlapec Dre přestěhuje se svou matkou do Číny. Zde se stane terčem šikany několika spolužáků, od čehož se mu pokusí pomoci pan Han, jenž mu slíbí, že ho naučí bojové umění kung-fu. Při společném tréninku se Dre neučí jen bojové chvaty, ale i důvěře, trpělivosti a přátelství, které potřebují oba dva.

Datum premiéry: 4.4. 2025

Mizerové 2 (2003)

Martin Lawrence a Will Smith se na Oneplay vrací ve snímku Mizerové 2 jako dva elitní detektivové. Tentokrát mají za úkol zastavit přísun extáze do amerického města Miami. Boj proti drogové mafii ale nejde dobře a nakonec se jim vymkne z rukou. Díky tomu se jejich kolegyně Syd, která pracovala v utajení, dostane do rukou zločinců a skončí jako rukojmí.

Datum premiéry: 5.4. 2025

Temný rytíř (2008)

Temný rytíř je druhým dílem trilogie o Batmanovi, kterého ztvárňuje Christian Bale. Ten se tentokrát v Gotham City musí střetnou s nebývale šíleným zločincem, kterým není nikdo jiný, než ikonický Joker. Gauner, jenž nemá žádné zábrany a absolutně nejdou předvídat jeho další kroky. Roli Jokera si zde zahrál herec Heath Ledger, jenž za tuto roli dostal Oscara in memoriam.