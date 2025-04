S čím Apple experimentoval? Objevil se prototyp hodinek se zvláštním senzorem

Apple testoval u hodinek funkce, které se nakonec do Watch Series 10 nedostaly. Prototyp ukazuje nové senzory i záhadný světelný prstenec.

Prototyp Apple Watch, který se nedostal do výroby

Aktuální generace chytrých hodinek Watch Series 10 od Applu byla představena v září loňského roku, a oproti předchůdci jsme se dočkali lehkého redesignu. Co se ale funkcí týče, hlavně těch zaměřených na zdraví, tak v tomto směru se toho moc nezměnilo a nové Apple Watch Series 10 nabízí prakticky to samé, jako Watch 9.

Na internet nicméně unikl jeden z prototypů této aktuální generace hodinek, který naznačuje, že novinek mohlo být víc a že měl Apple s Watch 10 možná trochu jiné plány. Fotografie tohoto prototypu zveřejnil informátor StellaFudge a za zmínku stojí hlavně unikátní uspořádání senzorů, které měří zdravotní funkce.

Tato oblast nacházející se na zádech hodinek vypadá úplně jinak nejenom v porovnání s Watch 10, ale vlastně i s jakoukoliv jinou generací. Například snímače srdeční frekvence a monitorování okysličení krve jsou mnohem menší než bývá zvykem a v této oblasti se nachází také zcela nový, prozatím nikdy neviděný prvek.

Tajemný prototyp Apple Watch Series 10 | foto: StellaFudge

S čím Apple experimentoval?

Tímto prvkem je světelný prstenec, jenž je umístěný mezi EKG snímačem a senzorem pro měření srdeční frekvence. K čemu přesně byl tento segment u prototypu určen, to se bohužel neví, ale Apple prý v rámci desáté generace chytrých hodinek experimentoval s integrací měření tlaku a obsahu cukru v krvi.

Zda se jedná o prvek s těmito údajnými funkcemi spojený, to se bohužel přesně neví, ale Apple evidentně něco nového zkoušel. Tento prototyp hodinek je funkční, nicméně k čemu je onen světelný prstenec určen není možné zjistit ani tak, protože na něm běží watchOS 11.1 bez jakýchkoliv nainstalovaných aplikací.

Další zajímavostí je skutečnost, že systém byl na tento prototyp nainstalován v říjnu 2024, tedy v době, kdy se desátá generace Apple Watch již prodávala. To by mohlo znamenat, že kalifornský výrobce tyto nové senzory neustále testuje a že k tomu využívá právě prototyp již dávno vydaných novinek. Je tedy možné, že nás v příští generaci čekají pořádné změny.

Dorazí konečně vymodlené měření hladiny cukru v krvi?

O příchodu technologie neinvazivního měření hladiny cukru v krvi do běžných chytrých hodinek se mluví již roky a o to, kdo ji svým zákazníkům přinese první, spolu soupeří hlavně Apple se Samsungem. Jedná se o jeden z nejvyhlíženějších prvků v rámci chytrých hodinek a evidentně je jeho implementace velkým oříškem i pro tak vyspělé značky. Dočkáme se u Apple Watch 11? To zjistíme na podzim tohoto roku.