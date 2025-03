T-Mobile přidává do tarifů Magenta TV populární Netflix. Reakce na Oneplay?

Netflix | foto: About Netflix

T-Mobile zařazuje Netflix do svých tarifů a Magenty TV. Zákazníci si službu aktivují snadno a získají i dva měsíce prémiového balíčku zdarma.

T-Mobile nově nabízí populární Netflix

Mobilní operátor T-Mobile nabízí svým zákazníkům několik povedených tarifů, ale i službu Magenta TV. Ta nedávno překročila hranici 300 tisíc uživatelů, kteří u TV stráví v průměru 6 hodin denně. Téměř čtvrtina obsahu je poté přehrávána zpětně a zákazníci hojně využívají videotéky BBC Player, rozhovory kanálu DVTV, Canal+ pro sportovní události nebo streamovací platformu Max.

Na tomto trhu je ovšem T-Mobile dvojkou. Na konkurenční O2 a jeho novou službu Oneplay výrazně ztrácí. Možná i proto přichází operátor s novinkou týkající se nejpopulárnější streamovací služby Netflix, která bude zařazena do mobilních tarifů i Magenty TV.

Aktivaci Netflixu provede zákazník pomocí aplikace Můj T-Mobile, na jakékoliv pobočce nebo na telefonní lince 800 73 73 73. Jaké balíčky Netflix uživatelům nabízí, v čem se liší a kolik stojí?

Balíčky Netflixu

Základní; 720p (HD), 1 stream – 239 korun

Standardní; 1080p (FullHD), 2 streamy – 309 korun

Premium; 4K HDR10+, 4 streamy – 379 korun

T-Mobile a Netflix | foto: Tomáš Rajnoch

Operátor překopává nabídku tarifů

Nová nabídka operátora T-Mobile začne platit od 1.4. 2025 a kromě možnosti pořízení si Netflixu se mění i jednotlivé balíčky. Z původního tarifu XL Plus vzniknou dva tarify – XL Plus & Netflix (Základní balíček) a XL Plus & HBO. Tyto tarify poté stojí shodně 999 korun měsíčně. V různých kombinací Magenta 1 navíc mohou zákazníci získat příjemné slevy. Pokud jste nový zákazník, lze tyto tarify po dobu 6 měsíců získat za akční cenu 449 korun měsíčně.

Netflix si ale mohou užít i zákazníci ostatních Magenta TV Plus balíčků (S, M, L i nového XL HBO) nebo jakéhokoliv jiného paušálního mobilního tarifu. Nárok získávají také zákazníci nového tarifu Next Extra neomezeně 5XL. V těchto případech ale bude k dispozici pouze základní balíček Netflixu. Upgrade na vyšší verzi je samozřejmě možný za doplatek rozdílu mezi jednotlivými balíčky.

V aplikaci Můj T-Mobile navíc budou mít zákazníci jeden příjemný dárek. A tím je balíček Premium, jenž budou moci využívat po dobu 60 dní zdarma. Jen pozor, tento dárek je k dispozici po omezenou dobu a zákazníci jej mohou aktivovat pouze do 31. května 2025.