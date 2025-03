Tenké tělo a přelomová baterie. iPhone 17 Air vypadá čím dál tím zajímavěji

Možná podoba iPhonu 17 Air | foto: AT

iPhone 17 Air má být nejtenčím mobilem roku. Klíčovou otázkou však zůstává baterie. Přijde Apple s revoluční technologií?

Tenký, tenčí a nejtenčí

Tento rok se dočkáme hned několik telefonů, které budou zaměřeny na tenkou konstrukci. Jejich králem se bude chtít stát iPhone 17 Air a je pravděpodobné, že bude opravdu tím nejtenčím mobilem tohoto roku. S tím se ale pojí jeden velmi důležitý aspekt, který není radno podceňovat či přehlížet. Tímto prvkem je baterie.

Tenké šasi znamená velmi omezený prostor pro všechny komponenty a kritickým bodem je baterie. Jak ale ukázala čínská konkurence, konkrétněji Tecno se svým konceptem Spark Slim, i do tenkého šasi se dá dostat baterie s pořádnou kapacitou. Spark Slim byl k vidění na veletrhu MWC 2025 a nabídl kombinaci šasi tenkého 5,75 mm a baterie o velikosti 5200 mAh.

Což je, jen tak mimochodem, víc než kolik nabízí aktuální iPhone 16 Pro Max, tedy vrcholný telefon od Applu (ten má baterii s kapacitou 4685 mAh). Tecno totiž, stejně jako drtivá většina čínských výrobců, přešlo na nový typ baterií, které jsou postaveny na křemíkovo-uhlíkové technologii umožňující navýšit kapacitu při zachování tenkého profilu baterie.

Neoficiální render modelu iPhone 17 Air | foto: Majin Bu

Nasadí Apple do akce novou technologii?

Zatímco čínští výrobci již nabízí telefony s bateriemi klidně o kapacitě 6000 mAh, ale standardně tenkým profilem, Apple na tuto technologii prozatím nepřešel. Abychom byli fér, standardní baterie pořád nabízí také Samsung s Googlem, ale dramatické navyšování kapacit ze stran čínských výrobců je dříve nebo později přinutí na nové baterie přejít také.

Apple by mohl na křemíkovo-uhlíkové uhlíkové baterie přejít již brzy, a to právě s model iPhone 17 Air, který si o tuto technologii vyloženě říká. Na sociální síti Weibo se o tom zmínil známý informátor DCS, který doplnil i to, že baterie bude speciálně tvarovaná a uložena v ocelovém pouzdře. Kapacita ale prozatím zůstává neznámá.

Původně se spekulovalo o tom, že kapacita baterie u nejtenčího iPhonu všech dob se bude pohybovat okolo 3000 mAh, což je opravdu hrubě nedostatečné. Potenciální přechod na nový typ postavený na bázi křemíku a uhlíku ale dává naději na výrazně vyšší kapacitu, klidně podobnou, jakou nabízí základní iPhone 16 (3561 mAh), nebo rovnou nový iPhone 16e (4005 mAh).

Kdy vyjde iPhone 17 Air?

Vyhlížený iPhone 17 Air bude součástí další generace iPhonů, které Apple představí na podzim tohoto roku. Spolu s tímto tenkým modelem dorazí ještě základní iPhone 17 a vlajky Pro a Pro Max. Variantě Air se předpovídá velký úspěch, a to kvůli velkému počtu změn a novinek v porovnání se standardními modely.