Recenze iPhone 16e – Nejzbytečnější smartphone, jaký kdy Apple stvořil?

iPhone 16e není špatný telefon. Jen existuje spoustu jiných, které jsou mnohem lepší a mají lepší poměr cena/výkon. Včetně stájových kolegů od Applu.

iPhone 16e dává sbohem levným iPhonům

Nejnovější a nejlevnější z iPhonů je jiný, než se čekalo. Model 16e nenavazuje na řadu SE, která přišla ve třech generacích a vždy nabízela kvalitní, menší mobil za dobrou cenu někde kolem 12 tisíc korun, což byl jen zlomek toho, co byste jinak zaplatili za dražší stájové kolegy od Applu.

Jenže iPhone 16e není levný, ani malý. Za 17 tisíc už vyvstává otázka, zda-li si raději nepřiplatit za vybavenější iPhony, které nemají tolik kompromisů, jako právě nejnovější počin od Applu. Nebo se mrknout po něčem s Androidem, kde za své peníze dostanete mnohem víc.

Nechápejte mě ale špatně. iPhone 16e je slušný telefon, který se ve světě neztratí. Jen je ze začátku až moc předražený a má mnoho ústupků, které mohou být zásadní. Ale časem, až model zlevní, by mohlo jít o prodejní hit. Přečtete si mé dojmy z používání iPhone 16e v následujících odstavcích recenze.

iPhone 16e | foto: Luboš Srb

Proč vzniklo „éčko“?

V dnešním světě kdo nemá umělou inteligenci, jako by nebyl. To byl důvod, proč Apple vloni představil očekávanou AI zvanou Apple Intelligence, jenže kvůli hardwarovým nárokům ji omezil pouze na výkonnější a novější zařízení, od iPhonu 15 Pro a novějších.

Nový model iPhone 16e má být podle Applu vstupenkou do světa AI, protože telefon vyjde oproti zmiňovanému dosud nejlevnějšímu iPhonu s AI o 10 tisíc levněji. To zní jako super nabídka, nicméně zásadním problémem je, že AI od Applu zatím za moc nestojí. A v EU, včetně Česka, ani není dostupná.

Dokud tedy nepřijde Apple Intelligence na iPhone 16e, nemá tento mobil na trhu moc smysl. Jde o mix specifikací, které se měnily za poslední roky u iPhonů, takže při jistých konstelací možná budete přesně tím zákazníkem, kterému se vyplatí iPhone 16e i bez AI, ale i tak není vyhráno.

AI je podle mě přeceňovaná. Schopnosti, které mají chytré telefony, se točí kolem práce s úpravou obrázků, či napojení na AI asistentku. To platí i u Applu. Jenže proč kvůli tomu kupovat nový mobil, když si stáhnete zdarma aplikace ChatGPT a Gemini a můžete tak mít zatím asi nejsmysluplnější využití AI díky chatbotovi?

iPhone 16e | foto: Luboš Srb

V ruce je lehký, ale pro někoho už moc velký

Velkou devízou cenově nejdostupnějších iPhonů vždy bylo, že oproti vyšší a dražší řadě byly menší, takže se daly dobře držet a ovládat v jedné ruce. Jenže s koncem řady SE tomu můžeme dát sbohem. Nejnovější iPhone 16e má displej s úhlopříčkou 6,1 palce a pro někoho, kdo má aktuálně „eséčko“ nebo iPhone Mini, to může znamenat docela zásadní problém.

Na druhou stranu, Apple není hloupý a má jistě dost dat na to, aby věděl, co zákazníci požadují a kupují. Větší displej navíc většinou znamená větší porci zábavy a využívání smartphonu jako multimediálního zařízení – od focení, přes sledování videí až po brouzdání na internetu. Doba malých telefonů zřejmě nadobro skončila.

Osobně je pro mě velikost iPhonu 16e naprosto ideální, neboť dlouhodobě přecházím mezi jednotlivými generacemi iPhone Pro o velikosti právě 6,1, resp. v poslední iteraci 6,3 palce. Co mi přijde fajn, je hmotnost „éčka“. Oproti „próčku“ je totiž výrazně lehčí a oproti poslednímu „eséčku“ pak jen asi o 20 gramů těžší, což s ohledem na větší proporce nevadí.

iPhone 16e | foto: Luboš Srb

Zpracování skvělé, design zastaralý

U společnosti Apple asi nikdo nečeká, že by bylo konstrukční zpracování odfláknuté. Ani model 16e není výjimkou. Kovový rám působí velice bytelně, vše lícuje na jedničku. Hrany telefonu nejsou zbytečně ostré, takže vás neřežou do ruky.

Kde se ovšem šetřilo, je výřez displeje. Běžný člověk to možná neřeší, ale místo současného Dynamic Islandu má iPhone 16e pouze obyčejný, ještě poměrně velký výřez obrazovky. Přitom už od základního modelu iPhone 15, který dnes seženete jen o 2 tisícovky dráž, mají všechny nové iPhony prvek Dynamic Island. Po designové stránce je tedy nejnovější iPhone již od prvního dne zastaralým produktem.

Co ale může vadit víc, jsou obří rámy kolem displeje. Na dnešní dobu už se fakt nevidí, aby výrobce přišel s telefonem za skoro 20 tisíc a měl několikanásobně větší rámečky, které zbytečně ubírají místo pro displej, či naopak nafukují rozměry mobilu. iPhone 16e tedy mohl mít větší displej, nebo spíše menší rozměry. Ale Apple zde šetřil.

Rozdíly bychom našli i uvnitř těla. Vyšší kapacita baterie vede k delší výdrži, o čemž ještě v recenzi bude řeč, moderní procesor Apple A18 pak slibuje spoustu výkonu, jenže to nemusí být jen ku prospěchu. Během náročnějšího testování se mi totiž iPhone 16e dost přehříval a v ruce se skoro nedal držet. Termomanagement tedy nejspíš bude další ze slabin levnějšího iPhonu.

Focení s telefonem iPhone 16e | foto: Luboš Srb

Prehistorický 60Hz displej

Displej u cenově nejdostupnějšího nového iPhonu má své kvality, pokud jde o jemnost zobrazení, ovšem ve všem ostatním je prostě horší, než co byste měli jinde. Zásadním nedostatkem je 60Hz obnovovací frekvence, kterou Applu vytýkají lidé z celého světa už pěkných pár let a až na „próčkovou“ řadu si stále cupertinský gigant nedá říct.

Při procházení mezi domovskými obrazovkami s aplikacemi, nebo prostě jen při skrolování v aplikacích působí obraz trhaně. Je škoda, že alespoň tento parametr už Apple nevylepšil, na druhou stranu, když i základní řada iPhonů v roce 2025 nemá vyšší framerate, asi se těžko divit, že by se to zrovna u levnějšího modelu změnilo. To nejspíše bude otázkou až příštích generací.

Panel typu OLED má jinak skvělé zobrazení barev, takže třeba na fotky je krása pohledět. Nesmí to být ovšem přes den na moc velkém slunci, protože kvůli nižšímu jasu je displej iPhonu 16e hůře čitelný, než u sesterských modelů. Škoda je i to, že výrobce u OLED displeje nedovolil tzv. Always-on, který přitom technologie zvládá, ale tím by zase Apple sebral trumf mnohem dražším modelům.

iPhone 16e | foto: Luboš Srb

Prostředí, ovládání

Nejnovější iPhone se mi používal bez problémů. Bleskurychlé a bezpečné odemykání přes Face ID funguje ve dne v noci, systém iOS 18 nepostrádá až na Apple Intelligence nic a je příkladně odladěný. Navíc se můžete těšit na podporu zřejmě dalších 6-7 let, a to nejen v podobě nových funkcí, ale i bezpečnostních oprav, což je možná ještě důležitější.

Kde Apple na konkurenci ztrácí, je AI a také Siri. Nejen, že jsou schopnosti obou modelů již poměrně zastaralé, ale také nefungují v češtině. A nejspíše ještě nějaký ten pátek se to nezmění. Na jednu z největších technologických firem na světě je to prostě pro mě nepochopitelné. Třeba vylepšená Siri má dorazit snad v roce 2026. Takže čeština 2040?

iPhone 16e | foto: Luboš Srb

Fotoaparát umí překvapit

Co je pro spoustu lidí u mobilu nejdůležitější, je fotoaparát. Ten u modelu iPhone 16e zvládne za dobrého světla vynikající fotky, které potěší hloubkou ostrosti a detailností. Nicméně není příliš univerzální.

Je zde k dispozici pouze jediný snímač na zádech, který se pyšní rozlišením 48 Mpx, clonou f/1.6, či dvojnásobným optickým zoomem. Chybí však širokoúhlý objektiv, makro režim a ne moc schopný je i noční režim.

iPhone 16e, fotoaparát | foto: Luboš Srb

Pokud tedy budete chtít vyfotit něco víc zblízka, musíte tak učinit přes dvojnásobný zoom, jinak máte fotku focenou zblízka totálně rozmazanou. Kdo by chtěl vyfotit něco naopak, co se mu do normálního záběru nevejde, má kvůli absenci „širokáče“ smůlu.

Situaci zachraňuje video, kde Apple dlouhodobě patří mezi špičku. A platí to i pro levnější modely. iPhone 16e zvládá 4K video v Dolby Vision při 24 fps, nebo zpomalené video 1080p při 120 fps nebo 240 fps. Jen nečekejte kvality jako z „próčkových“ modelů.

Jak fotí iPhone 16e?













Klasický režim vs 2× optický zoom









Noční focení









Výdrž baterie může zlákat

Jestli se něco u nového iPhonu 16e opravdu povedlo, pak je to výdrž baterie. Ta má totiž jednak naprosto nečekaně vysokou kapacitu 3 961 mAh, což je dokonce více, než v případě iPhonu 16 Pro za mnohonásobně více peněz, ale také se spoléhá na úspornější hardware – OLED displej s nižší frekvencí a čipset A18 nejen s výkonnými, ale i úspornými jádry.

Neměl jsem tak problém vydržet s iPhonem dva dny běžného provozu, a to už může být argument, který u jiných zařízení nenajdete. Pokud jde o nabíjení, tak to zde nezklame, ani nepřekvapí. Přes kabel zvládne telefon od Applu výkon až 20 W, ovšem rychlonabíječku si musíte dokoupit, protože v balení kromě USB-C kabelu nic jiného zkrátka není.

Kolem bezdrátového nabíjení iPhonu 16e se strhla mela už při představení, když mnozí upozorňovali na absenci MagSafe technologie. To je sice nemilé, leč ne neřešitelné. Bezdrátové nabíjení Qi (až 7,5 W) stále telefon umí, takže si můžete pořídit podložku za pár korun, nebo nahradit MagSafe s magnety za jednoduché řešení pomocí nalepovacího magnetického doplňku od prodejců příslušenství.

iPhone 16e | foto: Luboš Srb

Závěr recenze iPhone 16e

iPhone 16e je nejlevnější vstupenkou do (zatím neexistujícího) světa umělé inteligence od Applu. Pokud chcete vstupenku do světa Apple ekosystému, pak se podívejte po jiných výhodnějších modelech.

V tuto chvíli však pro mnoho lidí nedává nejnovější iPhone 16e smysl, protože Apple Intelligence není v EU (nejdříve se tak má stát někdy na jaře) a i pak nebude v našich končinách fungovat v češtině, takže přepínání mobilu do jiného jazyku kvůli pár funkcím asi nebude moc lákavé.

Telefon jako takový přitom není špatný. Má především dlouhou výdrž baterie, dostatek výkonu, či slušně fotící fotoaparát za běžného dne. A hlavně s ním můžete ovládat vše v rámci Apple ekosystému. Ale stačí to za cenu 17 tisíc? Za mě nikoliv.

iPhone 16e | foto: Luboš Srb

Mnohem lepší je pořídit si aktuálně spíše iPhone 15 s lepším displejem, fotoaparátem, či MagSafem, a to jen o 2 tisíce dráž. Nebo můžete třeba u Mobil Pohotovosti koupit zánovní iPhone 16 za 19 990 Kč, což je o 4 000 Kč méně než nový kus, a přitom dostanete 24 měsíců záruky. A výbava je nesrovnatelně lepší než u iPhonu 16e.

Pokud by stál nový iPhone 16e původně očekávaných 12 až 13 tisíc korun, byl by to bestseller. Ale takhle nezbývá, než se podívat spíše jinde, či si počkat, až současný model zlevní, což se stane s příchodem nové generace nejdříve za rok. Obecně však platí poučka, že kdo chce šetřit, neměl by si pořizovat nový iPhone. Ale raději sáhnout po výběhovém modelu, kde dostanete lepší poměr cena/výkon.

Hodnocení

Lehké, kovové tělo Poměr cena/výkon iOS + ekosystém Apple Design starších iPhonů Vysoký výkon Jen 60Hz displej Dlouhá výdrž baterie Ořezané možnosti fotoaparátu Slušný fotoaparát Chybí MagSafe Podpora Apple Intelligence

iPhone 16e: specifikace