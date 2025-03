Uživatelé Android Auto hlásí novou chybu. Při jízdě je dost nepříjemná

Uživatelé Android Auto hlásí chybu, která znemožňuje rolování v hudebních aplikacích při přehrávání. Problém patrně způsobila nedávná aktualizace.

Hudební aplikace přestávají reagovat

Funkce Android Auto a Car Play se již staly standardní součástí moderních aut, kde slouží k jeho propojení s chytrým telefonem a tím jeho bezpečnému používání. Tedy alespoň měly by tak fungovat. Stále více frustrovaných uživatelů Android Auto v poslední době hlásí nový problém, který jim výrazně komplikuje používání hudebních aplikací během jízdy.

U hudebních aplikací, jako jsou Amazon Music, BBC Sounds nebo SoundCloud, jim tato chyba znemožňuje rolování, což omezuje možnosti výběru skladeb nebo procházení playlistů. Rolování se zastaví po několika řádcích a vrátí se na začátek seznamu. Jeden vývojář dokonce na tento problém narazil při vytváření nové mediální aplikace pro platformu Android Auto.

Zdá se přitom, že se tento problém projevuje výhradně při aktivním přehrávání. Zmíněný vývojář na záznamu obrazovky, ukázal, že pokud je obsah pozastaven, posouvání obsahu funguje bez problémů. Podle serveru 9to5Google je přitom takřka jisté, že chyba není v samotných aplikacích.

Android Auto

Může za to zpackaná aktualizace?

Většina multimediálních aplikací na Android Auto využívá stejný framework, což naznačuje, že problém pravděpodobně souvisí s nedávnou aktualizací samotného Android Auto. Chyba se poprvé objevila na začátku února 2025 a od té doby počet hlášení stále roste, přičemž diskuse o tomto problému se nedávno dostala mezi nejvíce sledovaná témata na fórech Googlu.

Už dříve si někteří uživatelé stěžovali na nefunkční vyhledávání podle písmen v YouTube Music, což naznačuje širší potíže s ovládáním hudebních aplikací. Tým Android Auto ve vlákně odpověděl, takže o problému již ví. Zatím však není jasné, jak dlouho budeme muset na opravu čekat.

Můžeme si sice říct, že tato chyba není nic, co by znemožňovalo používání Android Auto jako takové a přece jen přehrávání hudby není natolik zásadní. Na druhou stranu pro uživatele, kteří spoléhají na mediální aplikace během jízdy, to zcela jistě představuje zhoršení komfortu, a pokud se při řízení budou rozptylovat marnými pokusy listování v seznamu skladeb, může to být i nebezpečné nejen pro ně, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu.