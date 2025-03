Apple pod tlakem smazal reklamu na produkt, který asi jen tak nedorazí

Apple stáhl reklamu na novou Siri, která stále není hotová. Digitální asistentka měla dorazit s iOS 18, ale její vydání se neustále odkládá.

Nová Siri je stále v nedohlednu

Apple je sice technologicky jednou z nejvyspělejších firem na světě, nicméně v oblasti umělé inteligence gigant z Cupertina lehce zaspal. Ve větší míře naskočil do tohoto již hodně rychle rozjetého vlaku vlastně až vloni a jedním z hlavních prvků Apple Intelligence měla být nová Siri.

Jenže, ta nabírá zpoždění a pořád ne a ne dorazit. Apple na ni lákal vloni v září a spolu s premiérou nových iPhonů 16 spustil také reklamní kampaň, která se právě na tuto digitální asistentku zaměřuje. Jenže se ukazuje, že si Apple s vylepšenou Siri ukousl možná až moc velké sousto.

Ta měla původně vyjít v rámci iOS 18, ale Apple ji pořád není schopný dotáhnout do zdárného konce. Nebo alespoň do stavu, kdy by ji mohl vypustit v nějakém omezeném režimu do provozu. Situace zašla tak daleko, že kalifornský gigant stáhl původní reklamy, které se na ni zaměřovaly.

Apple stahuje reklamu s Bellou Ramsey | foto: Apple

Jedna z reklam mizí z YouTube

Apple přiznal větší problémy s novou Siri minulý týden a na toto konto se rozhodl stáhnout reklamu s herečkou Isabellou Ramsey. Ta si zahrála celkově ve třech spotech zaměřených na vylepšenou osobní asistentku a stažení se dočkal prozatím jen jeden z nich.

Tato reklama byla původně zveřejněna na oficiálním YouTube kanálu Apple, ale ten ji změnil na soukromé video a již tedy není k dispozici. Pořád si ji každopádně můžete prohlédnout na Instagramu mladé herečky, která aktuálně září v druhé řadě seriálovém hitu The Last of Us.

V tomto spotu zachrání „nová Siri“ situaci tím, že připomene Belle jméno muže, které ona zapomněla, ale před nedávnem s ním měla schůzku a opět ho potkává. Další dvě reklamy zaměřené na sumarizaci mailů a vzpomínková videa jsou k vidění i nadále.

Kdy vylepšená Siri tedy dorazí?

Apple sliboval příchod vylepšené Siri již několikrát a naposledy bylo uváděno, že dorazí v rámci iOS 18.4. Jenže ani tento datum nakonec neklapne a vypadá to, že dříve než příští rok se jí nedočkáme. Spekuluje se dokonce o tom, že Apple začne úplně od nuly a postaví její nové funkce zcela od počátku, což by mohlo klidně znamenat příchod až v roce 2027.