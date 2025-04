Samsung Galaxy Ring 2 by mohl přinést revoluční baterii. Má nespočet výhod

Samsung chystá Galaxy Ring 2 s novou polovodičovou baterií. Ta nabídne delší výdrž, rychlejší nabíjení a větší flexibilitu tvaru.

Galaxy Ring míří na další trh

Samsung vloni vstoupil do segmentu chytrých prstenů, a to prostřednictvím modelu Galaxy Ring. Ten se docela povedl, ale ne vše šlo jako po másle a mizerná dostupnost napříč světovými trhy patří mezi jeho největší nedostatky. Ze začátku se totiž prodával jen ve vybraných zemích.

Například na náš trh vstoupil tento chytrý prsten až letos v lednu, tedy půl roku od zahájení prodeje a rok poté, co ho Samsung poprvé ukázal veřejnosti. V otázce dostupnosti se jedná o nejhorší mobilní produkt z dílen tohoto populárního výrobce všech dob.

Nedávno bylo slíbeno rozšíření dostupnosti do dalších 15 zemí, z čehož se o dva měsíce později vyklubala realita v podobě dostupnosti na jediném novém trhu. Galaxy Ring se aktuálně dostal do Jižní Afriky, a to za cenu 7 999 jihoafrických randů, tedy 9 900 korun bez DPH.

Samsung Galaxy Ring | foto: Samsung

Nová generace v přípravě

Tak jako tak, Galaxy Ring uspěl a Samsung již připravuje jeho další generaci. S ní se pojí zajímavá novinka v podobě nového typu baterií, na které má jihokorejský výrobce v plánu u nových modelů v rámci své nositelné elektroniky přejít. Informoval o tom server news.mt.co.

Bude se jednat o polovodičové baterie, které nabízí vyšší hustotu a také, což je důležité, dají Samsungu větší volnost co se týče jejich tvaru. Tento aspekt hraje u nositelné elektroniky, která je často malá a složitá, velkou roli a polovodičové baterie by mohly být opravdu přínosem.

Kromě toho patří mezi jejich přední vlastnosti také nižší riziko požáru, což je věc, se kterou má Samsung docela dobré (tedy spíše špatné) zkušenosti. Dále by měly umožňovat také rychlejší nabíjení a je evidentní, že jejich nasazení bude výhrou opravdu pro všechny.

Galaxy Ring 2 s novou baterií?

Aktuální Galaxy Ring v oblasti výdrže na baterii zklamal a v reálném světě ani zdaleka nedosahoval na výsledky, které uváděl Samsung. Vylepšení v tomto ohledu je tedy nasnadě a nový typ baterie by údajně mohla dostat již příští generace, tedy Galaxy Ring 2, která by se měla dostat na trh ještě do konce roku. Je pravděpodobné, že tento typ akumulátoru si najde cestu i do sluchátek, či chytrých hodinek.