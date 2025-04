Samsung chce odrazit dotěrnou čínskou konkurenci. Chystá mobil snů

Samsung chystá sedmou generaci skládacího Foldu. Uniklé informace slibují větší displej, tenčí tělo, lepší výbavu i možný start s Androidem 16.

Galaxy Z Fold 7 se blíží

Samsung plánuje letos v létě vydat novou generaci svých tradičních skládaček Fold a Flip. Bude se jednat o již sedmou iteraci a my se dnes zaměříme na Galaxy Z Fold, tedy ten větší, dražší a výše postavený model s konstrukcí otevírající se jako kniha. Před nedávnem byla odhalen jeho design, který ale přinesl mírné rozpaky.

Samsung v této oblasti dlouhodobě nijak zvlášť neinovuje a víceméně se drží se svého zaběhlého stylu. Což samozřejmě není nutně špatně, ale jeho telefony zkrátka každý rok vypadají víceméně stejně. V poslední době je ale Samsung hodně kritizován i za minimum inovací v oblasti hardwaru a výbavy obecně, nicméně se zdá, že pro nový Fold 7 by to platit nemuselo.

Nejnovější informace na síti X od uživatele TheGalox_ nastiňují několik prvků této očekávané novinky a vypadá to, že by mohl Samsung přinést několik docela zajímavých inovací. Ty by se měly týkat jak konstrukce, tak výbavy a konečně bychom se mohli dočkat zařízení, které bude ve všech směrech patřit mezi nejlepší v tomto segmentu.

Neoficiální render telefonu Samsung Galaxy Z Fold 7 | foto: Onleaks

Vylepšená konstrukce a větší displeje

Konstrukce této skládačky by měla dostat s vylepšenou odolnost proti prachu, což znamená, že nabídne vyšší krytí než je IP48 u současného modelu. Dále bychom se měli dočkat ještě menšího předělu skládacího displeje a konečně i konkurenceschopné tloušťky. V otevřeném stavu by měl být nový Fold 7 tlustý jen 4,5 mm.

To by znamenalo opravdu výrazné zlepšení. Vždyť aktuální Fold 6 má v otevřeném stavu tloušťku 5,6 mm a nová generace by byla dokonce tenčí než limitovaná edice Special, která má v pase 4,9 mm. Na nejtenčí skládačku dneška, Oppo Find N5 s tloušťkou 4,2 mm, to stačit nebude, ale i tak se jedná o velmi sympatickou hodnotu.

Dále se prý dočkáme vylepšeného chlazení, lepších reproduktorů a dokonce zlepšení haptické odezvy. Jednou z hlavních novinek má být příchod 200Mpx fotoaparátu a navýšení úhlopříčky displejů. Vnitřní, skládací, údajně naroste na 8 palců a venkovní na 6,5 palce, což odpovídá již zmíněné edici Special.

První telefon s Androidem 16?

Ve hře je také to, že by mohl nový Fold 7 běžet z krabice na systému One UI 8.0, tedy na Androidu 16. Ten letos dorazí výrazně dřív a nové skládačky od Samsungu (včetně Flipu 7) by se mohly stát prvními telefony, které ho nabídnou. Premiéra této očekávané novinky by měla proběhnout v průběhu července.